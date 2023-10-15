砲彈擊中媒體團直播畫面曝光　女記者哭喊：我感覺不到我的腿

▲女記者在黎巴嫩邊境遭襲擊，腿部受傷。（圖／翻攝自x，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列13日對黎巴嫩邊境附近空襲，造成路透社一名攝影記者遇難，另有至少6人受傷。依據現場一段畫面，一名法新社女記者不斷大喊，「發生了什麼事」、「我感覺不到我的腿」，現場一片混亂。

I can’t get your voice out of my head. I can’t!!!



Get well soon fearless @Christina_assi waiting for your return! #AFP pic.twitter.com/czf7b5zYvU — Stephanie Youssef (@stephanie_ysf) October 13, 2023

綜合CNN等報導，以色列13日宣稱境內哈尼塔（Hanita）附近的邊境圍欄地區發生爆炸之後，朝黎巴嫩境內開火。依據CNN影片分析，從以色列的哈尼塔跨越邊境之後，就是黎巴嫩城鎮阿爾瑪查布（Alma Chaab），也就是國際媒體記者團進行新聞報導的地點。當時媒體團成員都戴著頭盔、穿著媒體字樣的背心。

當時路透新聞直播畫面拍攝到一陣巨響，接著下一個瞬間攝影鏡頭被飛揚塵土覆蓋，同時一名女子尖叫且哭喊著「天啊發生什麼事……我感覺不到我的腿」。依據另個畫面顯示，法新社記者Christina Assi腿部受傷倒地。

這起事件造成路透攝影記者阿布杜拉（Issam Abdallah）遇難，另有至少6人受傷。依據半島電視台、法新社、路透社所發出的聲明，媒體記者團之中包括他們的記者。

路透聲明提及，事發當下，阿布杜拉負責處理直播訊號，當時團隊正在拍攝來自以色列的砲火，其中一枚擊中正坐在一塊矮石頭上的阿布杜拉，且當時阿布杜拉距離其他人相當近。

針對這起事件，以色列國防軍14日表示，阿布杜拉遇難是起悲劇事件，感到相當遺憾，但並未承認阿布杜拉是死於以色列的襲擊，強調手中有這起事件的畫面，正在進行交叉比對進行調查。