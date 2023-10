砲彈擊中媒體團直播畫面曝光　女記者哭喊：我感覺不到我的腿

▲女記者在黎巴嫩邊境遭襲擊,腿部受傷。(圖/翻攝自x,下同)

記者詹雅婷/綜合外電報導

以色列13日對黎巴嫩邊境附近空襲,造成路透社一名攝影記者遇難,另有至少6人受傷。依據現場一段畫面,一名法新社女記者不斷大喊,「發生了什麼事」、「我感覺不到我的腿」,現場一片混亂。

I can’t get your voice out of my head. I can’t!!!



Get well soon fearless @Christina_assi waiting for your return! #AFP pic.twitter.com/czf7b5zYvU