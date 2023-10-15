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逃到哪都不安全！加薩平民嘆「雙面挾持」　被以色列、哈瑪斯當人質

▲▼ 加薩人民向南逃。（圖／路透）

▲加薩人民向南逃。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

以色列發布的24小時撤離期限已到，將對加薩北部的激進組織哈瑪斯展開地面攻勢。英國廣播公司（BBC）訪問加薩居民，一名3個孩子的父親談到平民的雙面困境時表示，他們是以色列與哈瑪斯雙方的人質，撤離與否都不安全，「我們不是動物，我們是人。」另一名男子則不打算撤離，因為他說加薩沒有安全的地方。

▲▼住在加薩的110萬巴勒斯坦居民緊急撤離。（圖／路透）

▲住在加薩北部的巴勒斯坦居民嘆道，他們成為「以色列與哈瑪斯兩邊的人質」。（圖／路透）

根據BBC報導，31歲的穆罕默德（Muhammad）與妻子帶著3名年幼孩子逃離加薩北部，一家人13日抵達南部的馬加齊巴勒斯坦難民營（Maghazi camp），但他們仍然感到不安全，「我們受苦於一無所有、無法解脫，情況太糟糕了，甚至連遷移都不安全。」

穆罕默德說，過去3天的情況難以言喻，「我們是以色列與哈瑪斯雙方的人質，就算以色列找不到哈瑪斯，也絕對不能轟炸平民與基礎設施。我們不是動物，我們不是被關動物園裡，我們是人。」

另一名加薩北部居民夏拉比（Mahmoud Shalabi）選擇留在當地，而非聽從以色列的話撤離，「基本上，我不會去南方，因為那都是謊言，沒有什麼地方是安全的。」他說，加薩數十名平民13日在撤離車隊中遇襲身亡，就證實了他的觀點。

▲▼巴勒斯坦人逃離家園，前往加薩走廊南部。（圖／路透）

▲巴勒斯坦人逃離家園，前往加薩走廊南部。（圖／路透）

作為醫療人道救援組織成員之一的夏拉比表示，在加薩，連最基本的止痛藥也將消耗殆盡。接受BBC線上訪談期間又傳來空襲聲響，當記者問他是否打算移動避難，夏拉比回答，加薩沒有安全之處，能待的最安全的地方就是家裡，「我將有尊嚴地死在自己家裡，至少有床睡覺，有水喝，可以和我愛的人說說話，讓他們知道我還活著」。

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