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以色列地面進攻「有2大隱憂」　專家曝哈瑪斯多年布局

▲▼在加薩走廊附近集結的以色列軍人。（圖／路透）

▲以色列軍隊在加薩走廊附近集結。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《衛報》國防與安全編輯沙巴格（Dan Sabbagh）撰文指出，以色列預期對加薩地區發動地面進攻，卻可能面臨物理及政治雙重風險。儘管以色列擁有10倍以上的軍力優勢，哈瑪斯卻也做好了長期準備，這場戰鬥充滿不確定性，潛在人道主義後果也相當嚴峻。

首先，以色列國防軍（IDF）擁有17萬常備兵，如今又召集了30萬預備役，集結於加薩邊境。而哈瑪斯估計僅有3萬名戰士，也缺乏坦克及空中制衡力量。

雙方軍力差距懸殊，以色列應該有很高機率占領加薩走廊，但哈瑪斯早在當地挖通一套複雜的地下隧道網路，以利部隊在空襲中存活下來。根據先前被以軍發現的一些隧道，其深度達70公尺，擴及邊境圍欄下方。

▲▼以色列軍隊連續多天空襲加薩走廊，使用了6000枚炸彈，家園被摧毀的巴勒斯坦人痛哭失聲。（圖／路透）

▲▼以色列軍隊連續多天空襲加薩走廊，使用了6000枚炸彈，家園被摧毀的巴勒斯坦人痛哭失聲。（圖／路透）

▲以色列軍隊連續多天空襲加薩走廊。（圖／路透）

沙巴格分析，如果以色列控制了地下隧道入口，更可能埋下地雷，而非冒險深入，但隧道內部卻可能設有哈瑪斯指揮站。因此，若未能完全控制地下網絡，僅僅占領加薩北部仍是不安全的。

另一個幾乎可以肯定的現實是，這場地面進攻將非常血腥，隨著更多巴勒斯坦平民被殺害，困在沒有住房、食物或電力的地方，國際對於以色列的政治支持可能下降。

▲▼以色列軍隊連續多天空襲加薩走廊，使用了6000枚炸彈，家園被摧毀的巴勒斯坦人痛哭失聲。（圖／路透）

▲▼ 加薩人民向南逃。（圖／路透）

▲加薩人民在殘骸中搜索，許多人攜家帶眷往南逃亡。（圖／路透）

其次，如果控制了加薩北部，以色列的中期策略是什麼？把目光投向加薩南部，看起來非常合乎邏輯，因為唯有完全占領加薩，這場旨在殲滅哈瑪斯的入侵才有意義，但身為加薩統治當局，這個組織早已深深嵌入當地社會。

英國國防與安全智庫「皇家聯合研究所」分析師海勒（HA Hellyer）認為，若要控制加薩，以色列必須「摧毀（加薩）所有治理能力」，並用軍事政府取而代之，與此同時，幾乎肯定要對抗一場持續的騷亂。

英國智庫「國際戰略研究所」中東專家阿爾哈桑（Hasan Alhasan）進一步提問，「除了對於加薩完全的種族清洗之外，是否有任何可行的軍事策略，能夠導致哈瑪斯的完全失敗？」、「以色列是否正在走向哈瑪斯設下的陷阱？」他認為，哈瑪斯能夠吸收那些在暴力記憶中長大的加薩人，「在1、2個世代的時間裡重生」。

本周稍早，前英國軍情六處（MI6）處長楊格（Alex Younger）也提出類似觀點。他說，「你不可能殺死所有恐怖份子，而不製造出更多恐怖份子。」

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