臥室狂飄魚腥味！　人妻忍好久一查嚇壞「竟是火災前兆」

▲克勞蒂亞與丈夫的房間飄散魚腥味，竟是火災前兆。（圖／翻攝TikTok@mrsclaudiaanderson）



記者吳美依／綜合報導

蘇格蘭一名人妻發現，最近臥室總是飄散著一股魚腥味，她起初覺得太尷尬了，根本不敢告訴別人，忍耐數周後，終於鼓起勇氣上網搜尋，這才知道竟是火災前兆。

26歲的克勞蒂亞（Claudia Anderson）在TikTok分享這段驚險故事，「你的臥室裡有魚腥味？快打電話叫水電工！」她回憶，過去數周與老公走進臥室時，總會聞到這股難聞氣味，2人以為是浴室排水管傳來，但「我們把水槽裡的U型管拿出來，確保馬桶超級乾淨，也清理了淋浴間的排水孔…所有的一切。那味道依然揮之不去。」

▲電線斷掉後，燒融了插座內部的塑膠。（圖／翻攝TikTok@mrsclaudiaanderson）



夫妻倆徹底檢查了衛浴、馬桶及管線，卻仍摸不著頭緒，直到使用Google搜尋後，才驚覺是電器問題造成魚腥味。克勞蒂亞傳訊息問了擔任水電工的姊夫，對方認為應該好好檢查一番，她又向同樣擔任水電工的公公求助，最後發現牆壁上的一個電源開關，正是問題所在。

克勞蒂亞解釋，「有一條電線斷開了…它實際上（燒）融了插座內部的塑膠」，如果沒有及時發現，恐怕釀成火災。她直呼這實在太可怕，呼籲大家聞到可疑氣味，最好趕快聯繫水電工，「我們在它起火之前發現，真的非常非常幸運。」