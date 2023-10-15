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以色列國防軍：一旦平民撤離　將在加薩展開「重大軍事行動」

▲▼以色列軍隊連續多天空襲加薩走廊，使用了6000枚炸彈，家園被摧毀的巴勒斯坦人痛哭失聲。（圖／路透）

▲以色列軍隊連日空襲加薩走廊。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的衝突升溫，以色列國防軍（IDF）一名發言人向CNN表示，一旦平民完成撤離，以色列將在加薩展開「重大軍事行動」，以色列軍方已經發出超過25小時的充分警告，「現在該是加薩人離開的時候了」。

根據CNN報導，以色列中校康里庫斯（Jonathan Conricus）表示，「很重要的是，加薩人民知道我們之前一直非常、非常慷慨地給予時間。我們已經發出了充分警告，超過25小時…我極力強調，現在該是加薩人離開的時候了。」

康里庫斯呼籲加薩人民，「帶上你的東西，往南走。保全你的性命，不要落入哈瑪斯為你們所設的圈套。」報導指出，加薩約200萬居民，有半數以上住在以色列要求撤離的北部地區，包含一些原本已經流離失所的許多家庭，現在被要求擠進比狹長的加薩走廊更小的土地上。

隨著成千上萬巴勒斯坦人往南方逃，加薩人說，一些南部地區變得更加擁擠不堪。康里庫斯說，加薩走廊周邊地區密集分布著「數以萬計的以色列預備役部隊」，正準備執行各種任務。此前，以色列軍方表示，他們正為打擊哈瑪斯的「下一階段戰爭」做準備，包含從陸、海、空三方打擊以及「重大的地面行動」。

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