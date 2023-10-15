加薩南部醫院已爆滿　WHO：以色列強制撤離等同「判病患死刑」

▲以色列全面空襲造成加薩走廊數百名巴勒斯坦孩童死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

世界衛生組織（WHO）於14日發布聲明，作為聯合國公共衛生機構，強烈譴責以色列一再下令要求加薩北部收治2000多名住院患者的22家醫院撤離至南部。WHO表示，這項針對病患與衛生工作者強制撤離令，無疑是對「傷病患者判處死刑」，將進一步惡化目前的人道與公共衛生災難。

▲加薩南部汗尤尼斯，巴勒斯坦人為以色列空襲罹難者舉行葬禮。（圖／路透）

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）發動襲擊後，以色列轟炸報復並警告將對加薩北部進行地面攻勢，因此要求當地平民撤離至加薩南部。然而，WHO警告，當地許多人命懸一線，包含在加護病房或依賴生命維持系統的重症者、接受血液透析的患者、保溫箱中的新生兒、患有妊娠併發症的婦女等，若在撤離途中無法獲得醫療服務將面臨死亡風險。

WHO還指出，加薩北部的醫療衛生設施不斷地收治大量傷者，床位嚴重不足，許多人只能在走廊或戶外的周邊街道接受治療，而迫使這2000多名病患遷移至加薩南部，將導致南部早已超出最大負荷量能的醫療設施，無法容納急遽增加的患者人數，這可能「相當於判處死刑」。

▲加薩地區的巴勒斯坦孩童無辜遭砲火波及，受傷被送往醫院。（圖／達志影像／美聯社）

WHO表示，加薩醫院院長與醫護人員現在面臨著痛苦的選擇：是要在轟炸中拋棄危重患者，或冒著危險繼續留在現場治療病人，又或者讓病人承擔生命風險，試圖將他們送到沒有能力收治的設施。然而，絕大多數醫護人員選擇留下來，而不是在撤離期間冒險轉移危重病患。衛生工作者永遠不應該做出這種極不合理的選擇。