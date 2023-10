竟用人質照片P圖當廣告　以色列開推土機「直接把店拆了」

▲披薩店竟用以色列人質照片P圖當廣告。(圖/翻攝X)

記者吳美依/綜合報導

以色列7日遭哈瑪斯突襲,境內逾1300人喪生,還有150多人遭挾持,但一間披薩店卻使用「高齡人質」的照片合成廣告,並在網路上發布,店面隨即被以色列國防軍(IDF)開推土機拆毀。

▲婦人遭哈瑪斯武裝份子挾持。(圖/翻攝X)



根據廣告內容,一名以色列老婦出現在披薩照片旁,上方寫著「不客氣」,下方則是披薩尺寸與價格。實際上,她是二戰納粹大屠殺(Holocaust)的倖存者,也是遭哈瑪斯挾持的人質之一。根據流出畫面,老婦先前被哈瑪斯武裝份子要求拿機關槍合影,還要比出「YA」的手勢。

根據《以色列時報》,以色列指揮官、少將福克斯(Yehuda Fox)以煽動及支持恐怖活動為由,下令披薩店即刻停業5個月、拘留負責人。現場影片顯示,以色列國防軍使用推土機摧毀店面,旁邊還有不少人圍觀。

《商業內幕》等外媒報導,披薩店「Eiffel Bakery and Supermarket」位於約旦河西岸胡瓦拉村(Huwara),已經在臉書道歉,並稱有心人士在他們不知情的狀況下發布廣告,「我們對於上傳的照片感到非常抱歉。我們反對傷害人民及女性,只想要有尊嚴地謀生,並與每個人和平共處。我們對於受影響的家庭成員及其他人感到非常抱歉。」

自哈瑪斯7日發動攻擊以來,以色列境內逾1300人被殺害。在那之後,以色列開始空襲轟炸加薩走廊,並在巴勒斯坦土地上殺害2000多人。住在加薩的100萬人民被告知,在以色列發動地面進攻之前,必須盡速撤離。

