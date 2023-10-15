竟用人質照片P圖當廣告　以色列開推土機「直接把店拆了」

▲披薩店竟用以色列人質照片P圖當廣告。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

以色列7日遭哈瑪斯突襲，境內逾1300人喪生，還有150多人遭挾持，但一間披薩店卻使用「高齡人質」的照片合成廣告，並在網路上發布，店面隨即被以色列國防軍（IDF）開推土機拆毀。

▲婦人遭哈瑪斯武裝份子挾持。（圖／翻攝X）



根據廣告內容，一名以色列老婦出現在披薩照片旁，上方寫著「不客氣」，下方則是披薩尺寸與價格。實際上，她是二戰納粹大屠殺（Holocaust）的倖存者，也是遭哈瑪斯挾持的人質之一。根據流出畫面，老婦先前被哈瑪斯武裝份子要求拿機關槍合影，還要比出「YA」的手勢。

ככה ייעשה למבזי יהודיות מבוגרות. pic.twitter.com/8tGWLszgzb — עמית סגל Amit Segal (@amit_segal) October 12, 2023

根據《以色列時報》，以色列指揮官、少將福克斯（Yehuda Fox）以煽動及支持恐怖活動為由，下令披薩店即刻停業5個月、拘留負責人。現場影片顯示，以色列國防軍使用推土機摧毀店面，旁邊還有不少人圍觀。

《商業內幕》等外媒報導，披薩店「Eiffel Bakery and Supermarket」位於約旦河西岸胡瓦拉村（Huwara），已經在臉書道歉，並稱有心人士在他們不知情的狀況下發布廣告，「我們對於上傳的照片感到非常抱歉。我們反對傷害人民及女性，只想要有尊嚴地謀生，並與每個人和平共處。我們對於受影響的家庭成員及其他人感到非常抱歉。」

自哈瑪斯7日發動攻擊以來，以色列境內逾1300人被殺害。在那之後，以色列開始空襲轟炸加薩走廊，並在巴勒斯坦土地上殺害2000多人。住在加薩的100萬人民被告知，在以色列發動地面進攻之前，必須盡速撤離。