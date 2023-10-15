美國宣布　向中東部署F-15E戰鬥機、A-10攻擊機

▲圖為F-15E打擊鷹戰機。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國中央空軍司令部（US Air Forces Central）14日宣布，將向中東地區部署F-15E戰鬥機與A-10對地攻擊機，這將加強美國態勢，強化整個中東地區的空中行動，但並未說明具體戰機數量。

CNN引述美國中央空軍司令部聲明指出，這些戰機隸屬於第494遠征戰鬥機中隊及第354遠征戰鬥機中隊，A-10將加入已在該地區的另個飛機中隊。第9空軍指揮官格林克維奇（Alex Grynkewich）在聲明中表示，透過部署戰鬥人員以及與聯合部隊整合，我們正在加強夥伴關係，強化該地區的安全。

F-15E可執行空對空、空對地任務，此機型的先進系統與瞄準能力使美軍能夠應對任何危機或突發事件，並在必要時交戰擊敗對手。

目前五角大廈已經下令航空母艦艾森豪號（USS Eisenhower）赴以色列海岸的國際水域，準備和稍早已部署的航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford）打擊群會合。消息人士表示，美國軍艦無意加入加薩的戰鬥或參與以色列的行動，但部署兩艘軍艦的目的是為了向伊朗和伊朗在該地區的代理人（黎巴嫩真主黨）發出威懾訊息。

另外還有消息指出，目前美軍部署在中東的海軍兩棲攻擊艦「巴丹號」（USS Bataan）將前往更靠近以色列的位置，以便在必要時提供額外的支持。