最後母愛！她當人肉盾牌中彈亡　少年「裝死」淚憶爸媽犧牲保護他

▲以色列靠近加薩地區遭激進組織哈瑪斯攻擊，平民橫死街頭。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

以巴衝突迄今釀成雙方數千人喪命，以色列一名16歲少年靠著裝死才能在槍口下幸運活下來，因為他聽母親的話，躲在避難室床鋪厚厚的被子下。然而這卻是媽媽最後一次給他的母愛，他含著淚回憶起父母犧牲性命保護他的那一刻，當時媽媽隔著被子躺在他的身上，充當「人肉盾牌」擋住武裝分子攻擊，父親痛苦大吼，被子被鮮血浸濕，躺在身上的母親身體抽搐著，接著現場陷入一片可怕沉默。

衛報報導，16歲少年羅泰姆（Rotem Matias）就住在以色列靠近加薩邊境的霍利特（Holit），就在7日上午，多名哈瑪斯槍手闖進他家，一家人躲進避難室逃命。就在門外傳來多聲槍響的時刻，母親沙查爾（Shachar Matias）叫羅泰姆躲到厚厚的被子下，接著躺在他身上，兩人之間隔著被子。

▲哈瑪斯7日針對以色列發動突襲、摧毀以國軍隊主力戰車。（圖／達志影像／美聯社）

然而武裝份子的攻擊隨之而來，羅泰姆雖然無法用雙眼看見現場發生的一切，但仍靠著耳朵知道發生什麼事。他推測，當時槍手使用手榴彈破門，接著又發生爆炸，槍響連發。

然而這時傳入羅泰姆耳中的聲音，除了對方的攻擊，還有父親痛苦的吼叫聲，他也感受到躺在身上的母親身體正抽搐著，全場接著陷入一場沉默，槍手到最後甚至還笑了。當時躲在染血被子下的羅泰姆只能選擇裝死，並趕緊發訊息給其他家人，訊息內容為「爸爸和媽媽都死了，對不起」。

其實當時槍手瞄準母親的子彈也射中羅泰姆，他摸了摸身上的衣服，感受到身上鮮血流出。這短時間內發生的事情太過痛苦，痛到似乎不像會發生在現實生活的事，在他通知家人之後，甚至收到家人「這一點都不好笑」的回覆訊息。

▲以色列人躲避來自加薩地區的火箭彈。（示意圖／CFP）

羅泰姆在母親遺體下方躺著躲了將近一個小時，並在充滿煙霧的房內掙扎著呼吸，因為被武裝份子闖入攻擊時燃起的大火還在客廳悶燒著。他還繼續向家人們傳訊息說，「我愛你們」、「媽媽的身體就壓在我的身上」、「我要昏過去了，沒有空氣」。

親戚們透過簡訊提供醫療建議，羅泰姆在這之後決定離開，把媽媽的遺體移至旁邊，躲進另個房間。當時哈瑪斯還在他的社區發動攻擊，他的19歲姊姊、21歲姊姊在她們各自家中躲入避難室，手機訊號斷斷續續，羅泰姆一度以為姊姊們也遭遇不測。

在事情發生後，救援人員花費7個多小時趕到現場，換句話說，當哈瑪斯7日展開大屠殺的那一整天，他有許多時間待在父母遺體旁邊，在受傷、恐懼、孤獨之中度過。

▼以色列從陸海空遭巴勒斯坦武裝份子滲透，民眾奔逃。（圖／路透）