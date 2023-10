伊朗外長「密會哈瑪斯」畫面曝！承諾繼續支援　恐協助攻打以色列

▲伊朗外交部長艾密拉多拉安(Hossein Amirabdollahian)。(圖/路透)



記者王佩翊/編譯

伊朗外交部長艾密拉多拉安(Hossein Amirabdollahian)14日與哈瑪斯高級領導人伊斯梅爾•哈尼亞(Ismail Haniyeh)會面,並同意繼續在進攻以色列這件事上與哈瑪斯合作。而消息指出,伊朗已經向以色列單方面發出警告,如果對方不取消對於加薩的軍事入侵,伊朗將不得不對這場戰事進行干預。

根據《路透社》報導,巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」在一份聲明中指出,其中一位領導人哈尼亞14日在卡達與伊朗外交部長艾密拉多拉安見面,雙方討論了關於哈瑪斯在以色列發動的致命攻擊,並同意繼續合作,以實現該組織的目標。

早前艾密拉多拉安就曾經公開稱讚哈瑪斯此次的襲擊是一次「歷史性的勝利」,因為他們挫敗了以色列對巴勒斯坦的領土占領。

BREAKING:



????????/????????/???????? Iran's Foreign Minister, Amir Abdollahian, has arrived in Qatar to meet Hamas' political leader Ismael Haniyeh pic.twitter.com/xrd5S7jydq