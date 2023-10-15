伊朗外長「密會哈瑪斯」畫面曝！承諾繼續支援　恐協助攻打以色列

▲伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）14日與哈瑪斯高級領導人伊斯梅爾•哈尼亞（Ismail Haniyeh）會面，並同意繼續在進攻以色列這件事上與哈瑪斯合作。而消息指出，伊朗已經向以色列單方面發出警告，如果對方不取消對於加薩的軍事入侵，伊朗將不得不對這場戰事進行干預。

根據《路透社》報導，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」在一份聲明中指出，其中一位領導人哈尼亞14日在卡達與伊朗外交部長艾密拉多拉安見面，雙方討論了關於哈瑪斯在以色列發動的致命攻擊，並同意繼續合作，以實現該組織的目標。

早前艾密拉多拉安就曾經公開稱讚哈瑪斯此次的襲擊是一次「歷史性的勝利」，因為他們挫敗了以色列對巴勒斯坦的領土占領。

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????????/????????/???????? Iran's Foreign Minister, Amir Abdollahian, has arrived in Qatar to meet Hamas' political leader Ismael Haniyeh pic.twitter.com/xrd5S7jydq — Megatron (@Megatron_ron) October 14, 2023

根據《以色列郵報》報導，伊朗官媒證實，外交部長艾密拉多拉安在卡達首都多哈與哈瑪斯政治局主席哈尼亞見面，並公開了一段影片。畫面中顯示，艾密拉多拉安下車後，隨即與在一旁等候的哈尼亞擁抱數秒。

▲哈瑪斯高級領導人伊斯梅爾•哈尼亞(Ismail Haniyeh)。（圖／路透）



艾密拉多拉安近日連續出訪了黎巴嫩、敘利亞以及伊拉克等國家，目前仍在卡達多哈。而他上周才在黎巴嫩首都貝魯特與由伊朗資助成立的什葉派伊斯蘭政治軍事組織「真主黨」頭目哈桑•納斯魯拉（Hassan Nasrallah）見面。

Axios引述2名消息人士報導，伊朗14日透過聯合國警告以色列，強調不希望哈瑪斯與以色列的衝突進一步升級，如果以色列不取消對於加薩的軍事入侵，伊朗將不得不介入這場戰爭。然而一旦伊朗直接或間接介入，都會使得哈瑪斯與以色列之間的鬥爭，演變成一整個區域的戰爭。與此同時，美國拜登政府也一直試圖阻止伊朗與黎巴嫩真主黨加入戰事。

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