遺體遭斬首肢解「佈滿性侵虐殺痕跡」　以色列軍醫：純粹的酷刑

▲以色列軍方法醫相驗遺體，宣稱發現大量暴行痕跡。（圖／Israel Government Press Office）



記者吳美依／綜合報導

以色列官員14日表示，軍方法醫相驗哈瑪斯攻擊的罹難者遺體之後，發現多處酷刑、虐待、性侵與其他暴行的痕跡。一些軍官表示，他們看到許多被肢解或斬首的遺體，其中一名軍醫更形容，這些是純粹酷刑的跡象。

大約1300具遺體被運往以色列中部城市拉姆拉（Ramla）的軍事基地，交由專家小組確認死者身份及死亡情況。以色列國防軍首席軍事拉比魏斯（Israel Weiss）表示，約90%軍方死者身份已經確認，平民死者的程序只進行到一半，許多遺體上都出現酷刑及性侵的痕跡。

只願透露名字的預備役准尉阿維加伊爾（Avigayil）向記者表示，「我們看到被肢解的遺體，他們的手臂和雙腳被砍掉，人們被斬首，一個孩子被砍頭了。」此外，對於存放冷凍貨櫃內的遺體進行驗屍後，發現多起性侵案。

軍方牙醫、上尉馬揚（Captain Maayan）則說，「我們使用一切方法進行身份鑑定，看到他們處於嚴重的受虐階段。我們看到槍傷，也看到純粹酷刑的痕跡。」

《路透社》指出，監督身份鑑定程序的軍方人員並未提供法醫證據照片或醫療紀錄。目前控制加薩走廊的伊斯蘭激進份子哈瑪斯（Hamas）則是否認虐待指控。

▲以色列國防軍突襲加薩走廊（Gaza Strip）。（圖／路透社）

▲以色列在賽代羅特沿著邊境部署坦克，以軍士兵正在操縱坦克。（圖／達志影像／美聯社）

10月7日清晨，數百名哈瑪斯槍手衝破加薩地區路障，攻擊大規模的戶外集會、民宅與軍事基地，綁架逾120名人質，包括以色列公民與外國人。這場殘暴攻擊造成前所未有的單日死亡人數，被占領城鎮與集體農莊流出恐怖畫面，在以色列國內引起深刻震驚。

作為回應，以色列戰機與砲彈連日轟炸加薩走廊，奪走逾2200名巴勒斯坦人性命，摧毀數千棟建築物，預計還將發動地面進攻。總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）將哈瑪斯比擬為伊斯蘭國（IS），後者因為在敘利亞及伊拉克等國的公開斬首暴行，在國際上惡名昭彰。

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