全家都被哈瑪斯殺光！　剩小黑狗「趴在主人床上」拒絕離開

▲以色列某戶人家遭到滅門,寵物犬趴在小主人床上拒絕離開。(圖/翻攝X,下同。)



記者吳美依/綜合報導

以色列南部一座集體農莊慘遭哈瑪斯屠村,目前尋獲至少200具遺體,其中包括被斬首的嬰幼兒。以色列國防軍(IDF)挨家挨戶搜索時,來到一間遭到血洗的民宅,全家人都已經被殺害,只剩下寵物狗躺在小主人床上、拒絕離開。

根據影片,房子內部凌亂不堪,各式家具與玩具散落一地,門板跟牆壁佈滿彈孔,父母所在的主臥室床舖沾滿鮮血,孩童睡的房間也慘不忍睹,不過雙層床下鋪有隻黑狗正在吐舌喘氣,後方牆壁留有小主人生前所貼的貼紙。

以色列外交部經營的X國家官方帳號發布影片,他們表示,卡法阿扎(Kfar Aza)某家庭全部成員都遭哈瑪斯殺害,「家裡的狗狗拒絕離開孩子們被屠殺之前所睡的床鋪。」

This is the home of an entire family in Kfar Aza slaughtered by Hamas terrorists.



The family dog refuses to leave the bed where the family’s children used to sleep before they were butchered. pic.twitter.com/XyikzjzLOd