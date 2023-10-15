全家都被哈瑪斯殺光！　剩小黑狗「趴在主人床上」拒絕離開

▲以色列某戶人家遭到滅門，寵物犬趴在小主人床上拒絕離開。（圖／翻攝X，下同。）
記者吳美依／綜合報導
以色列南部一座集體農莊慘遭哈瑪斯屠村，目前尋獲至少200具遺體，其中包括被斬首的嬰幼兒。以色列國防軍（IDF）挨家挨戶搜索時，來到一間遭到血洗的民宅，全家人都已經被殺害，只剩下寵物狗躺在小主人床上、拒絕離開。
根據影片，房子內部凌亂不堪，各式家具與玩具散落一地，門板跟牆壁佈滿彈孔，父母所在的主臥室床舖沾滿鮮血，孩童睡的房間也慘不忍睹，不過雙層床下鋪有隻黑狗正在吐舌喘氣，後方牆壁留有小主人生前所貼的貼紙。
以色列外交部經營的X國家官方帳號發布影片，他們表示，卡法阿扎（Kfar Aza）某家庭全部成員都遭哈瑪斯殺害，「家裡的狗狗拒絕離開孩子們被屠殺之前所睡的床鋪。」
This is the home of an entire family in Kfar Aza slaughtered by Hamas terrorists.— Israel ישראל ???????? (@Israel) October 14, 2023
The family dog refuses to leave the bed where the family’s children used to sleep before they were butchered. pic.twitter.com/XyikzjzLOd
卡法阿扎距離加薩走廊僅3公里，是受到哈瑪斯打擊最嚴重的地區之一，目前尋獲的200名罹難者之中，約40人為嬰幼兒，其中不少兒童慘被斬首。跟隨軍隊進入當地的記者表示，空氣中瀰漫惡臭，來不及處理的遺體遍布四周，現場還殘留哈瑪斯故意佈下的未爆彈及誘殺陷阱，導致軍方搜查與清理工作窒礙難行。
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