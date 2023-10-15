加薩有望開邊境！美國建議當地公民　往南向「埃及過境點」移動

▲加薩走廊受以色列報復空襲，美國建議美國公民往南向埃及邊境移動。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國政府14日建議在加薩地區的美國公民，向南移動至與埃及接壤的邊境城鎮拉法市（Rafah），為邊境可能重新開放做好準備。此前，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）對以色列發動襲擊後，引發以色列對加薩這個人口擁擠的沿海飛地進行軍事報復。

根據路透社報導，美國國務院一名高官14日向跟隨著國務卿布林肯（Antony Blinken）出訪行程的記者表示，華府將與埃及、以色列、卡達合作，嘗試於當地時間14日下午開放拉法過境點，允許巴勒斯坦裔的美國人離開。

不過，後來這名官員表示，目前尚不清楚控制加薩的哈瑪斯是否會允許他們通過邊境，也不確定是否已經有美國公民能夠離開。另外，目前也無法立刻得知美國是否會在15日再次嘗試開放拉法過境點。

美國國務院發言人表示，「我們已經通知我們在加薩有聯繫的美國公民，如果他們評估那裡是安全的，他們可能希望移動到更靠近離拉法邊境。如果過境點開啟，可能很少有人被通知，而且可能只會在有限時間內開放。」

美國政府估計，在加薩走廊230萬人口中，約有500至600名擁有雙重國籍的巴勒斯坦裔美國人，華府希望讓這些人多數遠離危險。哈瑪斯武裝分子7日在以色列城鎮肆虐造成1300多人死亡，並將人質帶往加薩。以色列的軍事報復則已造成2200多人死亡，社區被夷為平地。美國國務院官員14日表示，有29名美國人已被證實在哈瑪斯的襲擊中死亡，15人下落不明。