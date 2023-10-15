寶寶被空襲炸死！加薩母親癱坐輪椅　崩潰親吻嬰兒屍體

▲母親最後親吻孩子的遺體。（圖／翻攝自TikTok）



記者王佩翊／編譯

哈瑪斯突襲以色列，以國當局隨即對加薩走廊進行反擊，導致許多巴勒斯坦人因空襲喪生。一段令人心碎的影片則顯示，一名加薩的嬰兒因為以色列的空襲罹難，而他的母親則絕望地看著孩子遺體崩潰痛哭，同時最後一次親吻自己的孩子。

根據《鏡報》報導，一段拍攝於加薩市一間醫院的影片顯示，一名男子手中抱著一具用白布包裹著的嬰兒屍體，而孩子的母親則是悲痛地坐在輪椅上，最後一次親吻自己的孩子。這名失去幼子的母親難過地說道，「再見，親愛的。我的心，喔！我的心。」

隨後嬰兒的屍體被帶走，而影片中另一名男子則開口安慰崩潰的女子。根據證實，這名嬰兒是巴勒斯坦人，死於以色列的空襲。

▲▼加薩遭以色列報復空襲，在建築殘骸中獲救的巴勒斯坦人被送往艾格撒烈士醫院（Al-Aqsa Martyrs hospital）。（圖／CFP）

根據巴勒斯坦衛生部統計與當地紅新月會統計，截至目前為止，加薩地區至少有1900人死亡，超過7696人受傷；根據以色列醫療服務機構統計，以色列至少有1300人死亡，超過2800人受傷。

世界衛生組織也警告，由於以色列的全面封鎖，加薩的衛生系統已經到達臨界點，國際人權組織呼籲採取緊急行動，並示警「巴勒斯坦的醫院恐將變成停屍房」。加薩唯一的發電廠因為燃料耗盡，在11日緊急關閉，而自從哈瑪斯對以色列發動突襲後，以色列當局就決定切斷對加薩的一切供應。

巴勒斯坦大多數的醫療機構最晚下周就會耗盡所有醫療資源，許多新生兒、老人將會陷入缺氧危機，而洗腎病患也無法做血液透析。

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