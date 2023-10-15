巴勒斯坦平民走「以色列規劃安全路線」遭轟炸！　恐怖畫面曝光

▲巴勒斯坦平民走「以色列規劃安全路線」遭轟炸。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

以色列對加薩北部地區發出撤離令，要求巴勒斯坦平民在當地時間14日下午4點前離開，並保證其中2條撤離道路的安全。沒想到一輛滿載平民的車隊居然在「安全路線」上遭遇襲擊，造成至少70人死亡，包含多名兒童，而爆炸瞬間的影像也在網路上曝光，讓巴勒斯坦平民更加恐懼，不知該何去何從。

هذا ما يفعله الطيران الإسرائيلي مع قوافل النازحين في قطاع غزة. لا الناس في بيوتها آمنة ولا من يبحث عن ملجأ آمن. الكل في مرمى الإبادة الإسرائيلية. pic.twitter.com/Px6X7E68WY — Rami Kh (@RamiNKhrais) October 14, 2023

根據《衛報》報導，一支滿載巴勒斯坦平民的逃難車隊13日下午17時30分左右在離開加薩市時遭遇襲擊，據稱造成至少70人死亡，其中包含數名兒童。這條道路是加薩北部平民準備逃往南部的主要疏散路線之一，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）將此襲擊歸咎於以色列。

以色列軍方將薩拉赫丁大道（Salah-al-Din Road）和加薩沿海高速公路劃為安全撤離路線，也是北部平民僅有的2條撤離道路，因此2條道路13日整天都擠滿了車輛。巴勒斯坦人權組織al-Haq與BBC針對影片內容進行核實，確認這起襲擊就發生在薩拉赫丁大道

爆炸後的影片顯示，車隊周圍至少有12具屍體，大多數是婦女和孩童，其中年紀最小的大約才2歲。車輛遇襲的事件發生後，許多巴勒斯坦人對於離開感到恐懼，但隨著以色列軍方在邊境集結，全面攻擊蓄勢待發，而加薩也無處可躲，平民不知該何去何從。

《衛報》指出，加薩走廊與埃及接壤的拉法（Rafah）過境點原訂在14日下午開放，允許外國籍和雙重國籍人士離開加薩，但到14日晚間仍舊關閉。

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