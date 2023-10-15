以色列24小時期限已到！　巴勒斯坦平民絕望：我們會死在這裡

▲加薩市幾乎被炸成一片廢墟。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

以色列對加薩北部地區發出撤離令，要求巴勒斯坦人離開加薩城，一旦平民全數離開，將會展開重大軍事行動。部分巴勒斯坦平民因不願再次流離失所而選擇留在家鄉，儘管剩下的食物撐不了幾天，街道上瀰漫著去不掉的血腥味，「無論發生什麼事，我們都不會再次離開，我們會死在這裡。」

▲▼流離失所的巴勒斯坦人居住在聯合國轄下的避難所。（圖／達志影像／美聯社）



根據CNN、路透社報導，以色列國防軍14日宣布，允許以色列平民在當地時間10時至16時之間，透過特定的安全道路撤離，而目前最終期限已到，以色列軍隊開始在加薩走廊邊境集結。

加薩走廊200萬居民中，有一半以上居住在以色列發布撤離令的北部地區，而在此之前就已經有超過40萬人因戰亂流離失所，住在聯合國轄下的避難機構中。聯合國與其他人權機構也多次發表聲明斥責，以色列發佈避難令的行為違反國際人道主義。

▲加薩市目前資源嚴重缺乏。（圖／達志影像／美聯社）



以色列要求巴勒斯坦人離開家園，讓許多年邁的巴勒斯坦人想起1948年以色列建國期間，被迫逃離家園的景象。儘管面臨著飛彈攻擊、食物短缺和斷水停電，現年90歲的法奇雅（Fawziya Shaheen）仍拒絕離開加薩市的住家，「無論發生什麼，我們都不會再次流亡。」

法奇雅年幼時住在如今被劃入以色列國土的「巴勒斯坦第6大城」亞實基倫（Al-Majdal），最後被迫逃離到貧困的加薩。另一名同樣高齡80歲的居民德拉茲（Shehada Abu Draz）說，他擔心巴勒斯坦人會被驅逐到埃及，「我們要告訴美國、以色列和那些支持它的人，我們永遠不會離開加薩走廊，我們會死在這裡。」

▲年輕的巴勒斯坦人不願離開的原因則是，不論到哪都可能成為以色列的攻擊目標。（圖／達志影像／美聯社）



年邁的巴勒斯坦人可能是因為歷經多次逃亡，因此拒絕撤離，而年輕的巴勒斯坦人不願離開的原因則是，不論到哪都可能成為以色列的攻擊目標。現年33歲的巴勒斯坦記者哈珊（Hashem Al-Saudi）選擇帶著一家11口留在加薩，因為即便現在向南移動，除了路線不安全外，他們一家在南部也無處可去。

哈珊說，現在加薩的食物非常短缺，他們一家可能撐不過3、4天，「開玩笑地說，世界上那些正在減肥的人，可能還吃得比我們多。」

哈珊表示，從加薩北部到南部，包含住宅、避難所和醫院在內，沒有任何一個地方是安全的，情況比電視媒體報導得還要可怕，許多屍體根本來不及埋葬，「這片土地上的每個人都是以色列的目標，他們從一開始的攻擊就不分平民和士兵，街道上到處都是破碎的瓦礫和血腥味。」

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