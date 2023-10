以色列再轟敘利亞機場！　伊朗警告：局勢可能失控

▲以色列14日再轟敘利亞機場。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

敘利亞國防部表示,以色列14日再次向敘利亞阿勒坡機場(Aleppo)發動空襲,導致該機場服務全數中斷。此外,以色列進逼加薩走廊也讓伊朗相當不滿,除了讓黎巴嫩真主黨持續襲擊以色列北部外,伊朗當局更警告,如果以色列不停止「戰爭罪與種族滅絕」行為,那麼局勢很可能會失控。

BREAKING: Israel has just launched new airstrikes on the runways at the Aleppo airport in Syria.



They are reportedly targeting Iranian arms shipments coming in, likely to arm Hamas.



This new attack comes after workers had already repaired the runway damage caused by previous… pic.twitter.com/JJcZQaABBN