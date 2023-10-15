以色列再轟敘利亞機場！　伊朗警告：局勢可能失控

▲以色列14日再轟敘利亞機場。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

敘利亞國防部表示，以色列14日再次向敘利亞阿勒坡機場（Aleppo）發動空襲，導致該機場服務全數中斷。此外，以色列進逼加薩走廊也讓伊朗相當不滿，除了讓黎巴嫩真主黨持續襲擊以色列北部外，伊朗當局更警告，如果以色列不停止「戰爭罪與種族滅絕」行為，那麼局勢很可能會失控。

BREAKING: Israel has just launched new airstrikes on the runways at the Aleppo airport in Syria.



They are reportedly targeting Iranian arms shipments coming in, likely to arm Hamas.



This new attack comes after workers had already repaired the runway damage caused by previous… pic.twitter.com/JJcZQaABBN — Ed Krassenstein (@EdKrassen) October 14, 2023

根據《路透社》報導，敘利亞國防部表示，以色列14日晚間對敘利亞阿勒坡機場發動空襲．導致機場受到嚴重破壞，目前已全面停止服務；事實上，以色列12日才對阿勒坡機場與大馬士革機場（Damascus）發動空襲，阿勒坡機場14日上午才剛恢復使用，而大馬士革機場跑道受到嚴重破壞，目前尚未修復。

消息人士透露，以色列選擇襲擊敘利亞機場的主因是，要破壞伊朗對敘利亞的補給線。目前以色列軍方尚未對攻擊做出回應。

以色列進逼加薩走廊確實伊朗相當不滿，除了讓其扶植的黎巴嫩真主黨在以色列北部發動襲擊外，德黑蘭當局也在社群媒體X發文警告，如果以色列不停止「戰爭罪與種族滅絕」行為，那麼局勢很可能會失控。

美媒Axios報導指出，先前伊朗才透過聯合國發出訊息警告，若以色列在巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）控制的加薩地區發動地面攻擊，那麼伊朗將不得不做出回應。

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