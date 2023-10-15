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以色列再轟敘利亞機場！　伊朗警告：局勢可能失控

▲▼以色列14日再轟敘利亞機場。（圖／翻攝自X）

▲以色列14日再轟敘利亞機場。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

敘利亞國防部表示，以色列14日再次向敘利亞阿勒坡機場（Aleppo）發動空襲，導致該機場服務全數中斷。此外，以色列進逼加薩走廊也讓伊朗相當不滿，除了讓黎巴嫩真主黨持續襲擊以色列北部外，伊朗當局更警告，如果以色列不停止「戰爭罪與種族滅絕」行為，那麼局勢很可能會失控。

根據《路透社》報導，敘利亞國防部表示，以色列14日晚間對敘利亞阿勒坡機場發動空襲．導致機場受到嚴重破壞，目前已全面停止服務；事實上，以色列12日才對阿勒坡機場與大馬士革機場（Damascus）發動空襲，阿勒坡機場14日上午才剛恢復使用，而大馬士革機場跑道受到嚴重破壞，目前尚未修復。

消息人士透露，以色列選擇襲擊敘利亞機場的主因是，要破壞伊朗對敘利亞的補給線。目前以色列軍方尚未對攻擊做出回應。

以色列進逼加薩走廊確實伊朗相當不滿，除了讓其扶植的黎巴嫩真主黨在以色列北部發動襲擊外，德黑蘭當局也在社群媒體X發文警告，如果以色列不停止「戰爭罪與種族滅絕」行為，那麼局勢很可能會失控。

美媒Axios報導指出，先前伊朗才透過聯合國發出訊息警告，若以色列在巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）控制的加薩地區發動地面攻擊，那麼伊朗將不得不做出回應。

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