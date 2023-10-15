一支6200元！日推出「復古智慧型手機」　掀蓋設計爆懷念

▲Mode1 RETRO II。（圖／翻攝自Mode1官網）

記者曾筠淇／綜合報導

掀蓋的貝殼機在市面上已較少見，不過日本企業「P-UP World Co., Ltd.」近日則推出復古的「Mode1 RETRO II」，其為結合掀蓋手機及智慧型手機最佳功能的「混合手機」，定價日幣2萬9800元（約新台幣6193元）。

根據日媒《讀賣新聞》報導，由「P-UP World Co., Ltd.」推出的「Mode1 RETRO II」於13日開始預購、20日正式發售，其外型是掀蓋手機，實際則是無SIM卡的智慧型手機。這支手機的作業系統是Android 13，可以透過Google Play下載各式應用程式，基本操作與一般智慧型手機無異。

「Mode1 RETRO II」的螢幕尺寸約3.5吋，小巧且易於握持，而數字鍵盤部分，還有背光功能，讓使用者可以在黑暗中操作。看到相機，主相機約4800萬像素、前鏡頭1300萬像素，可以拍出清楚的照片。

2023年10月13日(金)『Mode1 RETROⅡ (モードワン レトロ ツー)』の予約を開始致しました！

+Style(プラススタイル)より、ご予約いただけます。

皆様のご予約をお待ちしております。



▼+Style Mode1 RETROⅡ 販売ページhttps://t.co/JKsasHUtxf — Mode1 (@mode1JP) October 13, 2023

「Mode1 RETRO II」處理器為Helio G85，主記憶體為4GB，內部儲存為64GB，若額外使用記憶卡，最多可儲存1TB的資料。另外，該機可使用2張SIM卡，讓使用者能依據自身需求切換資料、切換2個號碼撥打電話。

「Mode1 RETRO II」還有網路共享功能（熱點），至於電池容量為2500mAh。此機還有指紋功能，輕觸就能解鎖密碼，主體設計採仿皮革外表、香檳金內裝，適合商務、私人等場合，而顏色有白、黑可選擇，新機定價日幣2萬9800元（約新台幣6193元）。