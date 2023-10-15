美國將部署「第2艘航母」到地中海！　威懾黎巴嫩真主黨

▲美國航空母艦艾森豪號。（圖／翻攝自Facebook／USS Dwight D. Eisenhower）



記者張方瑀／綜合報導

美國ABC引述消息人士說法指出，美國將向地中海東部派遣第2艘航空母艦，以阻止伊朗和黎巴嫩真主黨介入以色列與巴勒斯坦衝突。

ABC引述2名美國官員說法表示，五角大廈已經下令航空母艦艾森豪號（USS Eisenhower）以色列海岸的國際水域，準備和稍早已部署的航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford）打擊群會合。

消息人士強調，美國軍艦無意加入加薩的戰鬥或參與以色列的行動，但部署兩艘軍艦的目的是為了向伊朗和伊朗在該地區的代理人（黎巴嫩真主黨）發出威懾訊息。

另外還有消息指出，目前美軍部署在中東的海軍兩棲攻擊艦「巴丹號」（USS Bataan）將前往更靠近以色列的位置，以便在必要時提供額外的支持。

五角大廈消息人士透露，艾森豪號已於14日離開維吉尼亞州諾福克（Norfolk），準備經地中海前往中東，參與先前就計畫好的美國歐洲司令部責任區演習。

艾森豪號打擊群包含飛行導彈巡洋艦「菲律賓海號」（USS Philippine Sea）、驅逐艦「拉布恩號」（USS Laboon）、驅逐艦「梅森號」（USS Mason）與驅逐艦「格雷夫利號」（USS Gravely）。