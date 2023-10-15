以色列總理視察前線！　吐「這2句話」暗示將大舉進攻加薩

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）視察加薩走廊邊境軍營。（圖／翻攝自X／@netanyahu）



記者張方瑀／綜合報導

以色列軍方最高發言人14日稱，以色列已經準備好進行「下個階段」的戰爭，將會發動大舉進攻。總理納坦雅胡同日前往加薩走廊的軍營視察時，也向現場的以色列步兵說，「你們準備好進入下一階段了嗎？下一階段即將到來。」

עם הלוחמים שלנו בעוטף עזה, בקו החזית. כולנו מוכנים.



(צילום: אבי אוחיון, לע״מ) pic.twitter.com/TiGzHcWhPK — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 14, 2023

根據《路透社》報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室14日發聲明指出，納坦雅胡14日前往加薩走廊邊境的軍營巡視；且附上一段影片顯示，納坦雅胡對著全副武裝的以色列步兵說，「你們準備好進入下一階段了嗎？下一階段即將到來。」

聲明未對影片內容多做說明，而畫面也顯示，這些步兵對納坦雅胡的說法「微笑點頭」。

以色列軍方最高發言人哈加里（Daniel Hagari）14日在記者會上表示，「我們已經部署完畢，為戰爭的下個階段做好充分準備。我們正在整備部隊，審查計畫，在南北和中部的所有區域都做好準備。我們將重點放在加薩，但在全國各地廣泛部署，才能在所有地區同時展開行動。」

納坦雅胡13日時曾表示，報復行動才剛開始，「我們正在以前所未有的力量打擊敵人，這僅僅只是個開始。」不過，納坦雅胡未說明以色列軍隊的行動會持續多久。