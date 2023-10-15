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遊樂場「最認真員工」失蹤整天！店員跪地狂找　網笑虧：我沒生氣

▲▼員工趴地找尋掃地機器人。（圖／翻攝自X／@sunggames_singuu）

▲員工趴地找尋跪地機器人。（圖／翻攝自X／@sunggames_singuu）

記者曾筠淇／綜合報導

掃地機器人像是「最認真工作的員工」，正常情況下，多能自動清理環境，只是它有時被東西卡住「失蹤」了，主人就得協助它重回充電座。日本一間遊樂場近日就發生類似情形，掃地機器人竟失蹤了一整天也「沒回家」，讓員工著急的跪地找尋。

日本新宮町的遊戲機台遊樂場「Sun Games Shingu」13日在X（推特）上發文表示，他們店裡的掃地機器人「從昨天（指12日）開始就丟了、還沒回來」，如果客人來店有看到，請告知他們。

店家也貼出一張照片，只見兩名員工跪在地上，仔細查看掃地機器人有無躲在遊戲機台底下，而兩人的姿勢也與「土下座」有幾分相似。

貼文曝光後，已累積超過485萬次查看，不少網友留言討論道，「離家出走了，成了流浪的掃地機器人」、「UFO把它帶走了」、「你想回到野外嗎」、「我不會再讓你長時間工作了」、「很久以前我在通勤的主要街道上發現逃跑的掃地機器人，它是從附近的辦公室逃走的」、「這張照片似乎在說『我沒有生氣，請出來吧』」。

後來遊樂場再度發文，並模擬掃地機器人的口吻表示，「對不起，我回來了」。業主也向客人表示，「抱歉讓您擔心了！我放心了！」文中還放上好幾個哭臉emoji，藉此表達他們找回掃地機器人的心情。

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