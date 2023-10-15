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戈蘭高地再遭敘利亞轟火箭彈　以軍：已發動反擊

▲▼以色列塞代羅特距離加薩僅1英里，駐紮在邊境軍事區的以色列砲兵部隊發動攻擊、煙霧瀰漫。（圖／CFP）

▲當地砲火連連。（圖／CFP）

文／中央社耶路撒冷14日綜合外電報導

以色列軍方今天表示，戈蘭高地（Golan Heights）遭到敘利亞火箭彈攻擊並引發警報後，以軍隨即發動反擊。

法新社引述以國軍方聲明報導，「在接獲阿夫內伊坦（Avnei Eitan）和阿爾瑪（Alma）社區的初次警報後，以色列國防軍（IDF）砲兵目前正針對敘利亞砲火來源進行反擊。」

以軍在隨後發布的聲明中指出，「敘利亞發射了2枚火箭彈，攻擊以色列領土的空曠地區。」

根據「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights），與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）合作的巴勒斯坦派別「從敘利亞南部德拉省（Daraa）西部鄉村向被佔領的戈蘭高地發射了1枚火箭」。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）7日自加薩走廊（Gaza Strip）對以色列發動前所未見攻擊以來，以色列一直對其北部邊界保持高度戒備，這是以色列與敘利亞第2度交火。

本月10日，以軍稱戈蘭高地遭源自敘利亞的砲彈攻擊，並發射大砲反擊。

以國軍方發言人哈格瑞（Daniel Hagari）警告，該國已「在北部派駐大量軍隊」，任何越過邊境入侵以色列的人「都會被消滅」。

以色列於1981年吞併具戰略性的戈蘭高地，但一直未獲聯合國承認。

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