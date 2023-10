馬來西亞商場收炸彈威脅　兇嫌電話嗆「不爽大馬力挺巴勒斯坦」

▲馬來西亞一間大型商場14日收到炸彈威脅,警方到場後疏散民眾。(圖/翻攝自推特)

記者趙蔡州/綜合報導

馬來西亞柔佛州新山一間大型商場14日下午接到炸彈威脅,一名自稱外國籍的男子打電話給商場管理人員,聲稱不滿馬來西亞支持巴勒斯坦,決定在商場某處放置炸彈,嚇得管理人員立刻報警。事件截至14日晚間10點,大馬警方仍在商場搜查炸彈,同時也在追查恐嚇者的身份。

根據馬來西亞《中國報》報導,事件發生在14日下午5點38分,新山谷中城廣場(Mid Valley Southkey)及附近一間酒店收到恐嚇,一名外籍男自稱在商場中放置了炸彈,威脅馬國民眾最好別再支持巴勒斯坦。警方趕到後,立刻疏散商家與民眾,出動至少72位員警、2支警犬隊入內搜索、排除炸彈。

▲馬來西亞13日舉辦「挺巴遊行」,現場有人焚燒以色列國旗。(圖/達志影像/美聯社)

新山南警區主任拉勿表示,廣場共有6層樓,而酒店則28層樓,截至14日晚間10點15分,警方已完成商場搜索工作,酒店則大約完成50%,將會持續展開搜索,並追查恐嚇者的身份,至於商場、酒店明天(15日)是否能正常營業,待確認現場一切安全後,將會召開各方開會討論評估。

I was surprised to hear hot news and threats in my country????. Police and firefighters received a report of a bomb threat at the Sogo Midvalley Southkey Johor . Pray for the innocent people for freedom and peace. pic.twitter.com/oCOnXNGoJY