馬來西亞商場收炸彈威脅　兇嫌電話嗆「不爽大馬力挺巴勒斯坦」

▲馬來西亞一間大型商場14日收到炸彈威脅，警方到場後疏散民眾。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合報導

馬來西亞柔佛州新山一間大型商場14日下午接到炸彈威脅，一名自稱外國籍的男子打電話給商場管理人員，聲稱不滿馬來西亞支持巴勒斯坦，決定在商場某處放置炸彈，嚇得管理人員立刻報警。事件截至14日晚間10點，大馬警方仍在商場搜查炸彈，同時也在追查恐嚇者的身份。

根據馬來西亞《中國報》報導，事件發生在14日下午5點38分，新山谷中城廣場（Mid Valley Southkey）及附近一間酒店收到恐嚇，一名外籍男自稱在商場中放置了炸彈，威脅馬國民眾最好別再支持巴勒斯坦。警方趕到後，立刻疏散商家與民眾，出動至少72位員警、2支警犬隊入內搜索、排除炸彈。

▲馬來西亞13日舉辦「挺巴遊行」，現場有人焚燒以色列國旗。（圖／達志影像／美聯社）

新山南警區主任拉勿表示，廣場共有6層樓，而酒店則28層樓，截至14日晚間10點15分，警方已完成商場搜索工作，酒店則大約完成50％，將會持續展開搜索，並追查恐嚇者的身份，至於商場、酒店明天（15日）是否能正常營業，待確認現場一切安全後，將會召開各方開會討論評估。

I was surprised to hear hot news and threats in my country????. Police and firefighters received a report of a bomb threat at the Sogo Midvalley Southkey Johor . Pray for the innocent people for freedom and peace. pic.twitter.com/oCOnXNGoJY — SERIOUS BOY (@ITZAFIQ3) October 14, 2023



