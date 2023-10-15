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紐西蘭政黨輪替！準總理盧克森曾任紐航CEO　盼以企業經驗治國

▲▼紐西蘭新任總理盧克森（Christopher Luxon）。（圖／路透）

▲紐西蘭準總理盧克森（Christopher Luxon）。（圖／路透，下同）

文／中央社

紐西蘭14日舉行國會大選，在野的國家黨黨魁盧克森可望成為新總理。他原是企業家，形象愛家且滴酒不沾，2019年才步入政壇，先前因帶領紐西蘭航空公司走出困境而聞名。

法新社報導，國家黨（National Party）於大選結果取得大幅領先，盧克森（Christopher Luxon）可望成為紐西蘭第42任總理。他預計將領導國家黨及行動黨（ACT Party）組成的聯合政府，終結由前總理阿爾登（Jacinda Ardern）開啟的工黨（Labour Party）6年執政。

現年53歲的盧克森自稱每晚只睡5小時，他擔任紐西蘭航空公司（Air New Zealand）執行長有7年之久，4年前步入政壇時即被視為很可能的未來國家領導人。

國家黨寄望盧克森能重現前總理凱伊（John Key）執政時的「榮耀時光」。原本在知名券商美林（Merrill Lynch）擔任經紀人的凱伊曾為國家黨贏得3次大選，並於2008年至2016年間擔任總理。

凱伊當年以和藹可親的形象為人所知，這也是百萬富翁盧克森2021年取代柯林斯（Judith Collins）接下國家黨黨魁時尋求傳遞的印象。盧克森以愛家男人行銷自已，熱愛DIY裝修自宅，也愛滑水跟聽鄉村樂。

紐西蘭在頗受歡迎的前總理阿爾登領導時，盧克森曾表示國家「朝錯誤的方向前進」，並說自己在商業方面的精明度是紐西蘭經濟走下坡的萬靈丹。

▲▼紐西蘭新任總理盧克森（Christopher Luxon）。（圖／路透）

▲國家黨強勢領先工黨，新一屆國會將由黨魁盧克森組成政府，並擔任新任紐西蘭總理，完成政黨輪替。

他在勝選後首場演說中表示，自己「踏入政壇是因為知道如何解決問題，並讓事情完成」。他還說自己在過去職涯擅長讓表現不佳的企業扭轉命運，「我會將這些在現實世界中的經驗帶到這個角色」。

在紐西蘭基督城（Christchurch）出生的盧克森是家中長子，他在天主教家庭長大，15歲時在教會青年團體結識未來的妻子阿曼達（Amanda）。

盧克森的職涯在進入跨國企業聯合利華（Unilever）實習後加速發展，他當時擔任品牌經理，有機會到各國工作。不到40歲他就成為聯合利華在加拿大業務的總裁及執行長。不過，他希望在紐西蘭養育自己的2個孩子。

盧克森任職紐西蘭航空公司期間，公司營收成長創新高。一方面有觀光業蓬勃發展的助攻，外界認為這也跟盧克森不懈追求成長有關。

然而，在許多紐西蘭人經濟困頓之際，擁有7棟房產的盧克森面臨難以抵擋外界稱他與現實脫節的指控。

盧克森剛進入國會時，也因為他的宗教信仰而受到密切批評，包括他對墮胎抱持的保守派觀點。

 
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