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日本政府請求解散統一教　岸田文雄下鄉輔選維安森嚴

▲▼發源自南韓的「統一教」，創辦人文鮮明2012年去世。（圖／達志影像／美聯社）

▲發源自南韓的「統一教」，創辦人文鮮明2012年去世後，分裂成數個教派。（圖／達志影像／美聯社）

日本政府13日剛向法院提出解散統一教的請求，可以看到首相岸田文雄14日下鄉輔選時維安戒備森嚴，除聽眾必須經過安檢才能進場外，要與岸田互動的條件也很嚴格。

日本文部科學省13日以民法上的不法行為等理由，向東京地方法院提出解散「世界和平統一家庭聯合會」（簡稱統一教）的請求。

日本TBS電視台報導，岸田文雄14日到地方為參議員補選站台時，可以看到維安單位在現場高度戒備，不敢掉以輕心。

警方在高知縣及德島縣的岸田輔選街頭演說場地，對所有入場聽眾實施嚴格安檢，包括使用金屬探測器檢查隨身行李。

▲▼岸田文雄。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相岸田文雄。（圖／達志影像／美聯社）

在高知縣的會場，維安單位除了拉大岸田與聽眾間的距離外，也在岸田演說時所站的街頭宣傳車後方保留一定空間，並在上台演說者後方放置大面積看板。

另外，有關跟岸田「擊拳」（以拳頭相碰）互動的部分，僅限預先完成隨身行李檢查且位於圍欄內的聽眾為主。

主辦單位表示，有關活動現場的安檢工作，警方或自民黨中央黨部在正式登場前都有給予相關協助。

統一教跟日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡有關，犯嫌供稱因母親大量捐款給統一教導致破產，因此對統一教心生恨意，最後鎖定安倍行凶。

日本社會之後掀起一股跟統一教有關的討論，不少政治人物急於撇清跟統一教的關係，也讓因父母沉迷統一教受害的第二代出面呼籲。日本國會2022年底火速通過用來救濟統一教被害者及規範惡質捐款的新法。

▼山上徹也日前不滿母親篤信統一教造成家破人亡，鎖定安倍行兇，作案後遭壓制。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼奈良縣警方當場制伏山上徹也。（圖／達志影像／美聯社）

 
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