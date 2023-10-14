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快訊／法國剛宣布「緊急襲擊狀態」　凡爾賽宮、羅浮宮又傳炸彈威脅

▲▼法國羅浮宮。（圖／記者吳尚達攝）

▲法國羅浮宮、凡爾賽宮經傳收到炸彈威脅。圖為羅浮宮。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

法國東北部一所學校13日發生俄羅斯籍車臣裔激進分子持刀闖入校園攻擊事件，造成1死3傷慘劇，法國隨即發布緊急襲擊警戒。不料，14日又傳出凡爾賽宮收到「炸彈威脅」，羅浮宮博物館也因「安全原因」，對人員進行疏散，並決定臨時閉館一日，目前警方正在調查2起案件是否與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」有關。

根據《法新社》報導，法國警方表示，凡爾賽宮14日收到炸彈威脅，目前正進行疏散工作，當日其餘時間都將關閉。有知情人士指出，該炸彈威脅是由透過網路上一封匿名訊息發出。

報導也指出，法國知名博物館羅浮宮也在同一天因「出於安全原因」，對人員進行疏散，並決定臨時閉館一日。

據了解，法國東北部的阿拉斯一所學校13日才發生一起攻擊事件，俄羅斯籍車臣裔激進分子莫古奇柯夫（Mohammed Moguchkov）持刀闖入校園，並刺死1名教師，還有3名成人重傷。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）隨後也召開安全會議，並宣布法國進入「緊急襲擊」（urgence attentat）狀態，這也是該國反恐安全計畫（Plan Vigipirate）的最高層級。

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