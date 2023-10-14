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行人遭卡車猛撞斷成2截亡　3警處理車禍「遺體拋入運河」

▲▼扯！印度警處理車禍「遺體丟運河」 網轟：是警察還禽獸？。（圖／翻攝自推特）

▲印度警察處理車禍，竟然把屍體直接拋運河。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合報導

印度比哈爾邦一處運河大橋附近道路8日發生嚴重車禍，一名行人遭大卡車高速撞上當場死亡，然而警方到場處理時，卻把死者的遺體直接拋下運河，整個過程被其他目擊者拍下，影片曝光後立刻在印度引起網友撻伐。

根據India TV報導，事件發生在印度比哈爾邦法庫利（Fakuli）一處運河大橋道路，一名行人遭大卡車撞擊當場斷成2截慘死，然而3名員警到場處理時，不是把屍體帶回驗屍調查，而是把遺體直接拋下運河，讓河水把遺體沖走。

影片中可以看見，3名員警拖著一具遺體走到橋邊的護欄，接著合力把遺體扛起放到護欄上，下一秒拿棍子直接將遺體推下橋，讓許多在場圍觀的路人直接看傻眼，也有目擊者拿手機錄下整個拋屍過程。

▲▼扯！印度警處理車禍「遺體丟運河」 網轟：是警察還禽獸？。（圖／翻攝自推特）

▲▼扯！印度警處理車禍「遺體丟運河」 網轟：是警察還禽獸？。（圖／翻攝自推特）

▲員警拋屍時，旁邊還有許多人在圍觀。（圖／翻攝自推特）

影片被網友上傳網路後，立刻在印度引起網友撻伐。對此，法庫利警察局表示，死者發生車禍後，遺體斷成2截、嚴重毀損無法辨認身分，負責處理事故的3名員警才決定把遺體上半身送去驗屍，並把毀損的下半身丟入運河

法庫利警方也坦言，整起事件本來不應該發生，3名員警的行為確實非常不妥，有怠忽職守之嫌，目前已從運河中找回被丟棄的死者遺體，3名員警也被停止所有職務，詳細懲處正在討論中，最嚴重可能會直接革職。

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