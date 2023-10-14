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拒搭撤僑包機！日本人妻攜3幼子「留守以色列」：希望跟丈夫行動

▲▼哈瑪斯突襲，以色列邊境城鎮貝里（Be`eri）目前已尋獲100多具遺體。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日突襲以色列。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社

一名嫁給以色列人並定居以色列的日本人妻，不搭乘日本政府這次安排的撤僑包機選擇暫留當地，主要考量到丈夫的心情及3個小孩的生活環境，但仍然隨時做好能夠動身離開的準備。

日本放送協會（NHK）報導，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）衝突局勢升溫之際，日本政府為協助滯留當地的日本人離開，已安排預計今天從以色列特拉維夫（Tel Aviv）飛往阿拉伯聯合大公國杜拜（Dubai）的包機。

跟以色列丈夫育有3個孩子、定居特拉維夫北部赫茲利亞市（Herzliya）的38歲日本女性表示，已決定不搭乘日本政府此次包機。

她說，自己是想要離開以色列回到日本或前往附近國家避難，但小孩的朋友、小學及幼稚園等生活基礎都在這裡，在不知何時能回來的情況下，有3個年幼小孩的自己感到非常不安，如果要去某個地方，希望跟丈夫一起行動。

▲▼哈瑪斯突襲，以色列邊境城鎮貝里（Be`eri）目前已尋獲100多具遺體。（圖／達志影像／美聯社）

不過，這名日本女性指出，因為丈夫說不想在這次危機中離開以色列，自己非常理解丈夫的心情，所以全家一起商量後做出留下來的結論。

儘管如此，她說道，跟丈夫幾乎每天都會討論何時該有所行動，雖然現在的結論是暫時不離開，但或許明天就會行動，後天還會不會留在這裡都不知道，「隨時做好能夠動身的準備」。

這名日本女性表示，接獲日本政府的包機通知後，必須在幾個小時內做出是否搭乘的決定，「這並非簡單就能回答，且給的時間很短」。

她還說，自從哈瑪斯攻擊事件發生後，城市裡已看不到有人在外行走，也聽不到孩子的嬉戲聲，「希望能回到每天聽到小孩安心在公園遊玩發出笑聲的日子，早日結束目前的狀態」。

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關鍵字：

以色列日本撤僑

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