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以色列空襲「加薩增至2215死」　哈瑪斯高階指揮官遭擊斃

▲▼哈瑪斯突襲以色列，以軍針對加薩走廊實施報復空襲，拉法巴勒斯坦居民正在檢查被摧毀的建築物。（圖／路透）

▲以色列空襲「加薩增至2215死」。以色列軍方表示，有一名哈瑪斯高階軍事指揮官在空襲中喪命。（圖／路透）

文／中央社

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯治下的衛生部說，加薩走廊遭以色列攻擊的死亡人數攀升，目前造成至少2215人死，其中包括724名兒童。以色列表示，哈瑪斯一高階成員遭擊斃。

法新社報導，衛生部表示，罹難者中約458名女性，另有8714人受傷。此前一份聲明指出，光是過去24小時內，以色列對加薩走廊（Gaza Strip）的攻擊就造成至少324人死亡，其中包括126名兒童、88名女性，這段期間內另有1018人受傷。

以色列國防軍（Israel Defence Forces, IDF）14日表示，領導哈瑪斯（Hamas）執行空中行動的一名哈瑪斯高階軍事指揮官，在以色列空襲行動中喪生。

以色列軍方表示，戰機昨天攻擊哈瑪斯執行空中任務的總部，擊斃哈瑪斯空中陣列負責人穆拉德（Murad Abu Murad）。哈瑪斯未立即證實這項消息。

聯合國今天表示，以色列軍方近一週猛烈轟炸後，加薩走廊1300多棟建築物遭到摧毀。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）表示，這些建築物中有「5540個住宅」遭摧毀，另有近3750幢房屋嚴重受損，無法居住。

以色列昨天下令加薩北部的居民南遷。以國軍方今天表示，已看到巴勒斯坦平民大規模往南移動。以軍地面部隊稍早進入加薩「定位突擊」，清除哈瑪斯武裝並搜索人質位置。

以色列軍方發言人昨天說，一些地面部隊在戰車掩護下發動突擊，掃蕩巴勒斯坦的火箭單位和蒐集人質所在地點資訊。這是以方在這場以巴最新危機爆發以來，官方首度提及地面部隊進入加薩。

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