　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

諾貝爾文學獎得主葛綠珂病逝　享壽80歲

▲▼曾獲諾貝爾文學獎，美國詩人葛綠珂（Louise Gluck）逝世。（圖／路透）

▲曾獲諾貝爾文學獎，美國詩人葛綠珂（Louise Gluck）逝世。（圖／路透，下同）

中央社華盛頓13日綜合外電報導

一名耶魯大學發言人今天向法新社證實，美國詩人葛綠珂逝世，享壽80歲。葛綠珂曾獲諾貝爾文學獎，她從神話和經典素材汲取靈感，以童年和家庭生活作為創作主題而聞名。

來自紐約的葛綠珂（Louise Gluck）最近一份工作是在耶魯大學擔任詩學教授。「紐約時報」引述葛綠珂友人及耶魯前同事狄明（Richard Deming）報導，她今天在麻薩諸塞州的家中因癌症病逝。

法新社報導，葛綠珂於2020年榮獲諾貝爾文學獎，是這個獎項歷來第16位女性得主。愛爾蘭詩人葉慈（William Butler Yeats）、英國詩人T.S.艾略特（T.S. Eliot）等曾獲諾貝爾文學獎的作家都被葛綠珂視為偶像。

▲▼曾獲諾貝爾文學獎，美國詩人葛綠珂（Louise Gluck）逝世。（圖／路透）

如同其他許多詩人，葛綠珂詩作的樸實是一種力量來源，她在散文集「事實與理論」（Proofs and Theories）寫道，「那些未說出口的，對我而言，具有強大力量」。

與葛綠珂共事多年的編輯加拉西（Jonathan Galassi ）透過聲明中表示，「她的作品是不朽的…表達了我們在一個經常不可信靠的世界中，對知識和關係不信任又無法抑制的需求」。

葛綠珂作品靈感汲取大自然的樸實美麗及兒童時期對世界的觀感等主題，並結合大膽的神話故事情節。

瑞典學院2020年宣布葛綠珂為諾貝爾文學獎時表示，她「以鏗鏘有力的詩意聲音、樸實美感，讓個體的存在具有普遍性」。

在此之前，葛綠珂以詩集「野鳶尾」（The Wild Iris）於1993年獲普立茲詩歌獎，並於2014年以詩集「貞潔之夜」（Faithful and Virtuous Night）奪得國家圖書獎（National Book Award）。2015年，葛綠珂獲時任總統歐巴馬頒發國家人文獎章（National Humanities Medal）。

葛綠珂寫作題材也觸及重大改變和重生，在詩作「雪花蓮」（Snowdrops）中，她描述冬天過後生命奇蹟般回歸，她的作品通常「詼諧風趣且幽默」。

葛綠珂在紐約長島長大，受到父親鼓勵，從小就開始閱讀並寫詩。

▲▼曾獲諾貝爾文學獎，美國詩人葛綠珂（Louise Gluck）逝世。（圖／路透）

不過，受厭食之苦及聽聞自己的姊妹很小就過世，葛綠珂的童年並不輕鬆。2006年一次訪問中，她描述了自己孤單的童年，「作為一個社會人，我與世界的互動是反常的、被迫的，是一種表演，閱讀是我最快樂的時候」。

在退學及經歷一段失敗的婚姻後，葛綠珂於1968年出版詩集「第一個孩子」（Firstborn），逐步找到立足點。

她在第二段婚姻中生下一子，生活變得更平穩，也重拾學業，後來更在美國東北部佛蒙特州哥達德學院（Goddard College ）取得教職。

葛綠珂在2012年的訪問中形容，寫詩經常是「一種折磨、受苦，很痛苦」，但等完成作品後，又會經歷「一股平靜」。

ET快訊
天赦日來了！命理師曝「改運秘訣」　4生肖要特別注意
Joeman「沒抱到河北彩花」　拍片回應了
快訊／韓國瑜現身！破除「侯韓2020心結」　曝2故事：他黑鍋
侯友宜首座競總成立！　3萬支持者揮國旗塞爆板一體育場
熊熊「腹中寶寶性別」揭曉！
獨／台北市議員當選無效案　勝訴確定
藍提「開放式民主初選」！　侯友宜發聲
龍科3期大反轉！「台積電放棄設廠」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列空襲「加薩增至2215死」　哈瑪斯高階指揮官遭擊斃

諾貝爾文學獎得主葛綠珂病逝　享壽80歲

太浪費！7人吃到飽拿124份「吃一兩口就走」　桌上還剩一大半

美女狂吃48個牡蠣「當開胃菜」　約會對象嚇到尿遁…結局大傻眼

冰淇淋車當停屍間！　加薩遭以軍狂轟「死傷破萬」醫院塞爆

加薩平民24小時內「難撤離」！4大原因曝　道路汽車全被炸爛

一天挑戰「完食」22家米其林餐廳！他刷店破世界紀錄　結帳金額曝光

校園攻擊1死3傷「疑與哈瑪斯有關」　法將派7000兵加強巡邏

完成部署！以色列預告「大舉進攻」　準備好發動下階段戰爭

北韓向俄國運輸武器！千箱貨櫃運抵俄烏邊境火藥庫　3張照片成鐵證

15台太陽能念佛機插雲林稻田　渡化麻雀！驅鳥效果比放炮好

遭嗆：看起來像茶碗蒸　4男起衝突！警上銬壓制

救250人質、逮哈瑪斯軍官！　以色列特種部隊激戰影片曝

白目狐獴伸手想摸柴犬　牠暴走狂吠：不要碰我

貧男赴日找工作猝死大阪！家人無力接回...社福會相助

只懂韓語汪VS只懂中文汪　主人2國語言切換不打結

巒山部落體驗布農族「搗麻糬」　嚮導突說適可而止：留點給我

阮經天看許光漢「沒那麼帥」..撂許太太！　王淨得罪人！李李仁：妳說妳超喜歡..

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

美食公道犬試吃超派炸雞　館長愛犬嗑完還想再續！

以色列空襲「加薩增至2215死」　哈瑪斯高階指揮官遭擊斃

諾貝爾文學獎得主葛綠珂病逝　享壽80歲

太浪費！7人吃到飽拿124份「吃一兩口就走」　桌上還剩一大半

美女狂吃48個牡蠣「當開胃菜」　約會對象嚇到尿遁…結局大傻眼

冰淇淋車當停屍間！　加薩遭以軍狂轟「死傷破萬」醫院塞爆

加薩平民24小時內「難撤離」！4大原因曝　道路汽車全被炸爛

一天挑戰「完食」22家米其林餐廳！他刷店破世界紀錄　結帳金額曝光

校園攻擊1死3傷「疑與哈瑪斯有關」　法將派7000兵加強巡邏

完成部署！以色列預告「大舉進攻」　準備好發動下階段戰爭

北韓向俄國運輸武器！千箱貨櫃運抵俄烏邊境火藥庫　3張照片成鐵證

拿莫．伊漾再見犧牲打勝統一　味全澆熄富邦季後賽希望

洪詩公佈寶寶性別「Popu Lady全員到齊」　李運慶誇張反應超真實

G-SHOCK異材質結構防護升級　越野車粗獷外觀超man

以色列空襲「加薩增至2215死」　哈瑪斯高階指揮官遭擊斃

「50多歲是讓人厭惡的族群」　宮藤官九郎約年輕人聚會：被說酒精騷擾

翁章梁重陽節親訪百歲人瑞　致贈重陽禮金及金飾

快訊／破除「侯韓2020心結」　韓國瑜曝2故事：他黑鍋背很大

吳怡霈日本籍老公疑問「茶碗蒸得罪台灣什麼」

還不是來台最佳先發　恩力壓制兄弟7局很滿意

快訊／中國外長王毅通話布林肯　談「以巴衝突」3件事必須盡快做

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

國際熱門新聞

真主黨10萬軍準備好了　萬枚火砲瞄準以色列

快訊／以色列空襲黎巴嫩　記者1死4傷

以色列「最硬兵器」裝甲車率先挺進加薩

哺乳一半遭空襲！加薩廢墟挖出1月大嬰屍

今天13號星期五！神秘事件多

網美衝浪比基尼失守　他高舉藍色泳褲

以色列出狠招！使用國際法禁止「白磷彈」轟炸加薩

哈瑪斯「假裝照顧」人質幼童！諷刺影片曝

掃射音樂節「流動廁所」！哈瑪斯殘暴畫面曝

以色列空襲「加薩逃亡車隊」！70婦孺無辜慘死

苦苓「揭13點以巴衝突真相」嘆無解

女兒遇哈瑪斯屠村　爸三度衝火線救援

襲擊學校！哈瑪斯作戰目標是「殺死更多人」

才炸死路透社記者　BBC遭以色列警持槍攔查

更多熱門

相關新聞

北韓向俄國運輸武器　3張衛星影像成鐵證

北韓向俄國運輸武器　3張衛星影像成鐵證

北韓（朝鮮）最高領導人今年7月在戰勝節閱兵儀式上，邀請俄、中兩國率代表團參訪，決定深化同盟關係，9月13日更親自前往東方太空發射場會晤俄羅斯總統普丁，成為朝俄在武器貿易和軍事技術合作的契機。美國白宮以3張照片指控，北韓最近向俄羅斯輸出高達1000多箱的貨櫃，裡面裝滿軍事裝備和彈藥。

拜登承諾：盡全力送失蹤美國人回家

拜登承諾：盡全力送失蹤美國人回家

「川普盟友」喬登獲提名眾院議長

「川普盟友」喬登獲提名眾院議長

美航母雷根號停靠釜山　北韓怒嗆動用核武

美航母雷根號停靠釜山　北韓怒嗆動用核武

爸只顧看YouTube　發現3個月女兒塞床縫死

爸只顧看YouTube　發現3個月女兒塞床縫死

關鍵字：

諾貝爾文學獎葛綠珂Louise Gluck北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

天道盟主鐵霸出獄　過火爐畫面曝

Albee認了「愛上48歲老師」！

茶碗蒸刺青男身分起底！2原因風向逆轉了

去墾丁「第一次穿比基尼」嗨PO限動　男友怒分手

丫頭宣布退出手搖品牌「不要對我尖叫」經營

警告老公：不結紮就不啪！女星「8年3胎」受夠了

藍波老師罹淋巴癌「暴瘦15公斤」！

月噴14萬房租！81萬YTR腦瘤破裂病倒「妻痛哭回台」

九把刀「22年前經典小說」確定拍電影

走鐘獎驚見「入圍者拿遺照進場」！畫面播出嚇壞網

林襄「超大膽尺度」：為藝術奉獻

真主黨10萬軍準備好了　萬枚火砲瞄準以色列

同事超暖…獨居阿公送一套房子十幾年後反悔

國旅最廢景點出爐！全場點名「1打卡聖地」

25歲女星輕生「爆生前遭電棒毀容」！前輩集體霸凌

更多

最夯影音

更多
15台太陽能念佛機插雲林稻田　渡化麻雀！驅鳥效果比放炮好

15台太陽能念佛機插雲林稻田　渡化麻雀！驅鳥效果比放炮好
遭嗆：看起來像茶碗蒸　4男起衝突！警上銬壓制

遭嗆：看起來像茶碗蒸　4男起衝突！警上銬壓制

救250人質、逮哈瑪斯軍官！　以色列特種部隊激戰影片曝

救250人質、逮哈瑪斯軍官！　以色列特種部隊激戰影片曝

白目狐獴伸手想摸柴犬　牠暴走狂吠：不要碰我

白目狐獴伸手想摸柴犬　牠暴走狂吠：不要碰我

貧男赴日找工作猝死大阪！家人無力接回...社福會相助

貧男赴日找工作猝死大阪！家人無力接回...社福會相助

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面