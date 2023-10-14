太浪費！7人吃到飽拿124份「吃一兩口就走」　桌上還剩一大半

▲ 7名顧客離開後，桌上的食物甚至還剩下一堆，有些更是吃了一兩口就放著不吃。（圖／翻攝臉書）

圖文／CTWANT

愛惜食物是基本的美德，但馬來西亞有7名消費者到當地的吃到飽餐廳用餐時，不僅很多小菜重複拿了2至7份，店家最後結算時，更發現他們共拿了124份餐點，且在曝光的照片中，還可看到在他們離開後，桌上的食物還剩下一堆，有些更是吃了一兩口就放著不吃，此舉讓網友紛紛怒批「太浪費」。

據《星洲網》報導，位於馬來西亞新山市的某間餐廳，於近日推出吃到飽的優惠活動，每人只要付15令吉（約新台幣102元），就能盡情享用免費白粥及各式多樣化的小菜，包括滷味、肉丸等。

然而，有7名顧客到店消費時，竟不懂得珍惜食物，在店家曝光的照片中，可看到很多小菜都重複拿了2至7份，店家最後結算時，更發現他們共拿了多達124份餐點，收費則為105令吉（約新台幣715元）。

更離譜的是，桌上的食物甚至還剩下一堆，有些還是吃了一兩口就放著不吃，網友看到後，都紛紛怒批「有錢也不應該浪費」、「吃不了這麼多，為何要拿？簡直是浪費」，也有人建議店家吃不完應該要罰錢，以避免類似行為再次發生。

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