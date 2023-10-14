美女狂吃48個牡蠣「當開胃菜」　約會對象嚇到尿遁…結局大傻眼

▲美國一名女子和對象約會，竟連續吃了48個牡蠣。（圖／翻攝自equanaaa TikTok）

圖文／CTWANT

大開眼界！美國一名女子分享災難的約會經驗，她和初次見面的男生約在餐廳，期間吃了48個牡蠣，結果對方嚇到，說要去洗手間後，便再也沒有回來，這個故事在網路爆紅，引發熱烈討論。

這名女子在TikTok平台分享，她透露對象已經要求約會好幾個星期，直到最近終於赴約，她點了4盤牡蠣，只見她一口接一口大聲吃著，把48個牡蠣給吃下肚，期間男方用奇怪的眼神看她，不過她並不在乎。

女子吃完牡蠣當作開胃菜後，又點了蟹肉餅和土豆，怎料這似乎是壓垮約會對象的最後一根稻草，男生說要去廁所後，她等了許久，後來才發現人已經落跑了，「已經過了10分鐘、20分鐘、30分鐘了」，只能不情願地買單。

離開之後，女子收到男生傳來的簡訊，對方表明願意付酒錢，但拒絕幫忙付貝類的費用，「我邀請妳出去喝酒，而妳點了一大堆食物…我可以寄現金給妳，支付所有的酒錢」。

▲約會對象承諾付酒錢，但拒絕付貝類的費用。（圖／翻攝自equanaaa TikTok）

消息一出，網友紛紛驚呼：「吃48個牡蠣太瘋狂了」、「他逃跑是有道理的」、「我尖叫了」、「是我也會逃離現場」、「根本地獄約會」、「妳是來吃飯的」。

對此，餐廳經理凱爾希（Kelcey Flanagan）回憶，女子的胃口讓人印象深刻，雖然以前也發生過，但她已經很久沒有看到一個單身女子吃這麼多了。目前還不清楚女子和對象是否會有下一次約會，但可能性似乎不大。

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