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一天挑戰「完食」22家米其林餐廳！他刷店破世界紀錄　結帳金額曝光

▲▼美食家菲克森品嘗米其林星級餐廳的第一道菜。（圖／Instagram／joshfixen）

▲美食家菲克森品嘗米其林星級餐廳的第一道菜。（圖／Instagram／joshfixen）

記者羅翊宬／綜合報導

享用世界上的美食是人生一大樂事，不過在一天24小時的有限時間內，究竟最多可以品嘗多少家米其林星級餐廳的所提供的餐點呢？一名男子在如此短的時間內，成功挑戰22家餐廳，刷新金氏世界紀錄，然而如此趕場的超人行程絕非一般人所能承受。

根據《金氏世界紀錄》，44歲的美食家菲克森（Joshua Fyksen）某次在無意間得知，美國人芬克爾斯坦（Eric Finkelstein）去年締造出在一天內品嚐18間米其林星級餐廳的紀錄後，開始感到躍躍欲試，他決定開始制定出一份完美計畫，試圖打破芬克爾斯坦的紀錄。

菲克森自認一直以來是美食愛好者，過去經常在米其林星級餐廳用餐，並在參觀神聖殿堂的同時計畫度假和旅行，也因此他畢生的願望就是要打破芬克爾斯坦的紀錄，他首先選擇美國紐約作為他挑戰這項創舉的地點，選擇所依據的道理很簡單，因為紐約附近就有72家米其林星級餐廳。

菲克森列出各家餐館的點菜單，因為他無法浪費時間在享用套餐上，平均每一家餐廳只能分配15分鐘的用餐時間，他繪製出一條可能執行的路線，有些餐廳拒絕響應他的計畫，因此最終他選擇了22家餐廳。

菲克森從今年5月25日下午2時策略性地執行計畫，這個時間點能夠讓他吃上一整個晚上，在睡上一覺後，隔天醒來繼續前往有營業的餐廳用餐，首先他從曼哈頓開始，點了25美元的金槍魚烤麵餅配上酪梨和蘿蔔，接著再前往另一間餐廳享用西班牙番茄麵包。

菲克森還在兩間餐廳品嘗韓式料理，當晚的亮點是在一間韓國二星級餐廳「定食」（Jungsik），享用餐廳提供的五道開胃小菜，他也去某餐酒館品嚐烤牡蠣，再享用完冷炸雞和韓式泡菜（辛奇），最後回到布魯克林，他決定將某歐風啤酒館當作第16家餐廳，享用魚子醬和海藻風味手工奶油的舒芙蕾蛋糕。

菲克森隔天醒來非常幸運，如願以償吃到最喜歡的烤章魚配蝦、伊比利豬肉和米飯，接著又去5家餐廳，以在24小時內品嚐22家米其林星級餐廳的戰果，刷新金氏世界紀錄。

菲克森透露，扣除掉稅收與小費，在此次的嘗試之中總共花費了593美元（約新台幣1萬8464元）在食物上，光是研究和計畫便耗費4個月的時間。

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