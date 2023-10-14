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完成部署！以色列預告「大舉進攻」　準備好發動下階段戰爭

▲▼以色列坦克在邊境朝加薩挺進。（圖／CFP）

▲ 以色列坦克在邊境朝加薩挺進。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列7日遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」突襲，連日發動報復性轟炸，13日更警告加薩北部居民撤離，被視為地面進攻的前兆。軍方稍早再度敦促居民逃命，因為以色列已經準備好進行「下個階段」的戰爭，將會發動「大舉進攻」。

根據《以色列時報》，以色列軍方最高發言人哈加里（Daniel Hagari）14日在記者會上表示，「我們已經部署完畢，為戰爭的下個階段做好充分準備。我們正在整備部隊，審查計畫，在南北和中部的所有區域都做好準備。我們將重點放在加薩，但在全國各地廣泛部署，才能在所有地區同時展開行動。」

以軍此前警告，很快將猛烈攻擊加薩北部。哈加里14日說明，已有成千上萬名巴勒斯坦平民撤向加薩南部，但「仍有市民尚未撤離。任何選擇不撤離的人都相當於將自己與家人置於危險中，我們將對已經疏散的地區發動大規模攻擊。」

哈加里還聲稱，哈瑪斯被高層施壓，要求戰士阻止平民撤離，「因為組織領袖躲在他們背後。」

此前，以軍另一名發言人阿德拉伊（Avichay Adraee）以阿拉伯文發文宣布，當地14日上午10時至下午4時（台灣下午3時至晚間9時）的6小時內，開放2條路線供加薩北部平民安全撤離。但由於電力與網路中斷，目前不清楚有多少人得知這項消息。

但哈瑪斯媒體辦公室向CNN聲稱，以色列13日發布撤離警告後又發動空襲，造成70人死亡及200人受傷。另據《路透》，加薩衛生部通報，過去24小時內有324人因以色列空襲喪生，還有1000人受傷。

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