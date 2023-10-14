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加薩平民24小時內「難撤離」！4大原因曝　道路汽車全被炸爛

▲▼加薩走廊的巴勒斯坦人撤離家鄉。（圖／路透）

▲加薩北部的巴勒斯坦人撤離家鄉。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

以色列當局10日對110萬名加薩人民發布最後通牒，要求在24小時內撤離，一旦超過時間就會對該地區實施「軍事進攻」。然而救援人員卻直言，加薩市民很難在時限內安全離開家鄉，其中不外乎4大原因。

根據《天空新聞網》報導，聯合國與世界衛生組織都緊急呼籲以色列撤回這一項撤離令，並警告如果在24小時內進攻加薩市，將會導致一場人道主義災難，因為當地居民根本來不及離開。

被要求撤離的區域包含整個加薩市、11間醫院、3個聯合國駐地以及2座難民營，儘管加薩南部也有醫院與難民營，但是大部分還倖存的基礎設施仍集中於加薩市附近。而從加薩走廊最北端的拜特哈農（Beit Hanoun）到加薩乾谷（Wadi Gaza）的距離約10.5英里（約17公里），在條件良好的情況下，徒步約需花費4個小時。

▲▼住在加薩的110萬巴勒斯坦居民緊急撤離。（圖／路透）

▲民眾帶著家當在路邊休息。（圖／路透）

世界上人口最稠密的地方之一

加薩人口密度極高，但是基礎設施因遭以色列空襲而被破壞，所有人必須在沒有食物與水的情況下，躲避空襲，並穿越重重廢墟。加薩市每平方公里住著超過500人，因此移動也非常困難，例如在疫情期間，加薩人也很難保持社交距離。

國際樂施會人道主義政策負責人特拉斯科特（Mathew Truscott）表示，「如果想要撤離，你必須爬過被炸毀的建築物與瓦礫，而這些隨時都有倒塌可能，你必須穿越戰區。而且在空襲中失去家園的人都會睡著路上，使得人們的活動空間更小。」

▲▼加薩走廊的巴勒斯坦人撤離家鄉。（圖／路透）

▲加薩人開車逃離家鄉。（圖／路透）

靠車子移動有巨大風險

目前有多達80%的人口平時都依賴人道援助生活，因此絕大多數的人沒有車。一旦你開車撤離，很有可能成為被鎖定的目標，進一步遭到空襲。不僅如此，基礎設施目前處於最糟糕的狀態，且自上周起已經中斷燃油供應，當地人就算有車也無油可加。

▲▼住在加薩的110萬巴勒斯坦居民緊急撤離。（圖／達志影像／美聯社）

▲民眾試圖趕在24小時期限內離開。（圖／達志影像／美聯社）

孕婦、兒童以及慢性病患者不宜出行

根據巴勒斯坦衛生部統計，自10月7日以來，已經有1537名巴勒斯坦人被殺害，其中至少有500名兒童、270多名婦女。還有大約6000名傷患擠在超過負荷的醫院內接受治療，預計未來幾天醫院內的電力與醫療用品就會耗盡。

加薩目前有超過5萬名孕婦，其中5000人將在下個月分娩，這些孕婦、產婦以及新生兒，根本沒有機會逃離。不僅如此，疏散區內約有1100名病人正在接受透析治療，同時還有100名早產兒。另外，殘疾、老人、孤兒以及帶著孩子的婦女都無法撤離。

▲▼以色列坦克在邊境朝加薩挺進。（圖／CFP）

▲以色列坦克在邊境朝加薩挺進。（圖／CFP）

聯合國「安全區」並不安全

正常情形下，難民會疏散到被指定為「安全區」（safe zone）的聯合國學校或區域，但是這些地方近日也因遭到空襲而被破壞。

特拉斯科特強調，這種規模的撤離行動，需要耗費數周，且必須停火，重新開放邊界，短短24小時根本無法安全撤離當地居民。

►加薩北部限時6小時撤離！以軍開放2條路線逃命　前外交官控戰爭罪
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