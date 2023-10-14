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以色列「上百無名屍」擠爆冷凍貨櫃！恐來不及驗屍就腐爛

▲▼以色列「上百無名屍」擠爆冷凍貨櫃！恐來不及驗屍就腐爛。（圖／Israel Government Press Office）

▲軍方將大量無名屍運往軍事基地進行身分檢驗。（圖／Israel Government Press Office，下同）

記者王佩翊／編譯

哈瑪斯7日突襲以色列後，殘忍殺害至少800人，當地太平間已被塞爆，上百具尚無法確認身分的無名屍只能被塞進冷凍貨櫃中暫時保存，並等待驗屍。然而由於部分屍體殘缺，也拉長了驗屍進度，負責驗屍工作的軍官擔憂，恐怕在完成檢驗前，屍體就會開始腐敗，一旦開始腐敗，未來將更難確認死者身分。

根據《以色列時報》報導，被哈瑪斯攻擊而罹難的以色列平民有超過上百人還未確認身分，屍體仍在等待檢驗，但由於遺體的殘缺情形以及以色列指紋系統的問題，一切情況恐怕越來越複雜。

▲▼以色列「上百無名屍」擠爆冷凍貨櫃！恐來不及驗屍就腐爛。（圖／Israel Government Press Office）

大量罹難者遺體被卡車送往以色列國防軍隨軍拉比（Military Rabbinate）軍事基地的一處空地，由於太平間已被塞滿，大多數等待確認身分的無名屍裹著白色布幔或是被裝進屍袋，躺在一個個冷凍貨櫃中，等待集中處理與下葬。

負責進行無名屍身分確認的軍官表示，「我們從戰爭中帶走了受害者的屍體，但不是每個人都有身分證件，所以我們要用DNA、指紋以及牙齒紀錄來識別死者。」而在被問到是否會讓家屬當面驗屍時，他堅定地否決這個可能性。但他也提到，再過一段時間，一旦屍體開始腐敗，將會提高驗屍難度。

▲▼以色列「上百無名屍」擠爆冷凍貨櫃！恐來不及驗屍就腐爛。（圖／Israel Government Press Office）

殯葬非營利組織Zaka發言人旺德（Josh Wander）表示，他和幾名志工一起在現場協助軍方處理屍體，而在罹難者當中，有很大一部分都是兒童，這也增加了確認身分的難度。

旺德直言，「大多數民眾在政府資料庫中都有指紋，只要他們有身分證、護照、來自軍隊或是曾經有前科。」然而大部分的兒童都不符合以上4種情況，因此很難透過資料庫確認身分。

另一部分則是因為罹難者的遺體不完整，屍體被破壞到無法採集指紋，就必須進一步進行DNA檢驗，但是DNA檢驗需要更長的作業時間，對家屬而言也意味著更多的不確定因素。

以色列國防軍12日宣布，在已運抵隨軍拉比軍事基地的854具平民屍體中，有361具已確認身分，264具已埋葬。

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