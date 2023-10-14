加薩北部限時6小時撤離！以軍開放2條路線逃命　前外交官控戰爭罪

▲ 加薩北部巴勒斯坦人載著行李向南逃。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列13日對加薩發出警告，要求北部110萬居民24小時內向南撤離，被視為地面進攻前兆。如今一天期限已到，以軍再度宣布，當地14日上午10時起開放2條路線供平民向南走，承諾6小時內在這條路線上不會受到傷害。但前外交官指控，以色列強迫人民撤離的行為已經犯下戰爭罪。

根據BBC，以色列國防軍（IDF）發言人阿德拉伊（Avichay Adraee）14日在社群平台X上以阿拉伯文宣布，當地上午10時至下午4時（台灣下午3時至晚間9時），開放2條路線提供加薩北部平民向南部撤離，「不會有任何傷害」。

以色列料將發動地面進攻，加薩市（Gaza City）居民被建議從拜特哈農（Beit Hanoun）往南部汗尤尼斯（Khan Yunis）撤離。加薩北部13日已有成千上萬居民動身向南，但歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）指出，撤離令根本不可能執行，「想像看看，在加薩目前的情況下，要在24小時內轉移100萬人，只會成為一場人道主義危機。」

正出訪中國的波瑞爾在記者會上發表上述觀點，表達對以色列支持的同時警告，自衛過程中仍有義務遵守國際人道主義法。

曾參與《奧斯陸協議》並促進以巴談判的挪威前外交官埃格蘭（Jan Egeland）則指控，以色列的撤離令形同強迫轉移人口，依據《日內瓦公約》被視為戰爭罪。但他也坦言，西方尚未完全掌握加薩危機規模，目前尚無確切可行的辦法解決正在上演的災難。