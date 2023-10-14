6分鐘了解以巴衝突！　苦苓「揭13點真相」嘆無解：世界的悲劇

▲支持巴勒斯坦與以色列的群眾在紐約街頭抗議。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以巴衝突爆發後，各國對於支持以色列或譴責巴勒斯坦爭論不休，事實上，兩邊的錯綜複雜的歷史與宗教關係，實在難以評判誰是誰非。作家苦苓14日列出13項重點，讓讀者在6分鐘內搞懂以巴衝突，最後更總結指出，「這是一個無法論斷誰是誰非的難題，一個永遠解不開的糾結，也是全世界的巨大悲劇。」

作家苦苓14日在臉書發文，列出13點簡單解釋以色列與巴勒斯坦的關係，讓讀者在6分鐘內搞懂以巴衝突，但也提醒讀者為易於了解已盡量簡化，可能會有不周之處，要請多包涵。苦苓列出的13點如下：

● 巴勒斯坦原名迦南，是猶太人認為上帝給他們的應許之地，聖城耶路撒冷也在此，但在兩千年前被羅馬滅亡，猶太人流散到歐亞各地。

● 由於封閉性的宗教和文化，加上善於經商遭到眼紅，猶太人在各國都不斷受到迫害，因此興起了猶太復國主義，陸續有猶太人來到巴勒斯坦買下土地、在此生活，也不斷和當地阿拉伯人發生衝突。

● 在七世紀之後，包括巴勒斯坦在內的中東地區，主要是阿拉伯人在此生活，他們受到鄂圖曼土耳其帝國統治，一戰時在英國支持下趕走鄂圖曼，但英國食言沒有讓他們成立大阿拉伯國，中東地區仍由英法託管。

▲以色列全面空襲造成加薩走廊數百名巴勒斯坦孩童死亡。（圖／達志影像／美聯社）



● 二戰後中東各國紛紛獨立，只有巴勒斯坦例外，因為相鄰的敍利亞黎巴嫩約旦埃及各懷鬼胎，都想吞併這塊土地。

● 由於猶太人被納粹大屠殺得到國際同情，於是在英國支持下，聯合國決議：巴勒斯坦地區一分為二：部分給猶太人建立以色列國，部分做為巴勒斯坦國，聖城耶路撒冷則由兩國分而治之。

● 阿拉伯國家拒絕接受！在以色列建國第二天就發動全面圍攻，但被以色列打敗，原屬約旦的西岸地區和原屬埃及的加薩走廊先後都被以色列佔領。

● 之後經過數次以阿戰爭，以色列佔領了原先要由以巴兩國分治的大部分巴勒斯坦地區，將原本住在此地的阿拉伯人趕到西岸和加薩，而他們在此仍然不時「起義」反抗（以色列稱為「暴動」）。

● 1988年巴勒斯坦終於宣布獨立建國，但以色列拒不承認，雙方衝突不斷，直到1993年「奧斯陸協議」，雙方互相承認，以色列並承諾陸續歸還土地給巴勒斯坦，但又因雙方鷹派阻撓而未順利進行。

▲以色列南部卡法阿扎被屠村，至少有200平民慘死 。（圖／達志影像／美聯社）



● 為了打擊反對力量，以色列在屬於巴勒斯坦國的西岸和加薩設立屯墾區，不但強佔土地，並用圍籬關卡限制巴人行動，嚴重妨礙運輸及商業發展，巴勒斯坦成為一個國土「破碎」的貧窮國家。

● 巴勒斯坦人仍然陸續「起義」，包括之前的慕尼黑奧運大屠殺及以色列劫機事件，以色列也繼續以牙還牙，鐵腕鎭壓「暴動」，造成許多巴國平民死傷。

● 以色列後來撤出加薩，但全面海陸空予以封鎖，加薩成為世界最大的「露天監獄」，二百萬人有40%失業，生活苦不堪言，貧窮與絕望導致他們支持「要殺光以色列人」的哈瑪斯恐怖組織。

● 較溫和的巴勒斯坦政府只能掌控西岸地區，加薩人支持的哈瑪斯突然發射數千枚火箭彈，並突破邊境，對以色列展開無差別血腥攻擊。以色列大為震怒，展開全面鎭壓，誓言「消滅世界上每一個哈瑪斯」，攻擊中又有許多巴國平民受害。

● 簡單結論：以色列為了「保護人民，不擇手段」，哈瑪斯為了「奪回領土，不擇手段」，這是一個無法論斷誰是誰非的難題，一個永遠解不開的糾結，也是全世界的巨大悲劇。

許多網友也留言表示，「最大的悲劇是不管在哪裡出生的猶太或穆斯林，都要揹著這個問題活下去」、「台灣人真的不需去評論誰壓迫誰；只能（從）以阿的歷史中學習國家的經驗」、「超越千年的糾葛仇恨，無解」。

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