以色列宣布擊斃「哈瑪斯高級成員」！　生前指揮空中滲透行動

▲以軍公布擊殺哈瑪斯高級成員的畫面，他在指揮空中入侵行動中扮演重要角色。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日大舉進攻，以色列也對加薩走廊展開報復性轟炸，14日聲稱在夜間空襲中擊斃一名哈瑪斯高級成員，在指揮對以色列的空中入侵行動中扮演關鍵角色。

IDF says that in an overnight airstrike in the Gaza Strip, the head of Hamas's aerial array, Murad Abu Murad, was killed. The strike targeted a headquarters from which the terror group managed its aerial activity, according to the IDF. pic.twitter.com/KqYjDCqrTX — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 14, 2023

根據《以色列時報》，以色列國防軍14日表示，夜間對加薩進行空襲，鎖定一個管理哈瑪斯空中活動的總部，擊斃哈瑪斯空中陣列負責人穆拉德（Murad Abu Murad），並公開一段攻擊瞬間的畫面，可見一棟高樓被不只一枚砲彈擊中，噴出瓦礫且竄出濃煙。

以軍指控，穆拉德在哈瑪斯7日至8日間對以色列的大屠殺中，「就指揮恐怖分子發揮重要作用」，包括乘滑翔傘越境突襲的戰士。

另外，以軍還稱在夜間另外幾波大範圍空襲中，擊中哈瑪斯突擊部隊的數十個據點，而這支部隊領導7日滲透以色列的行動。