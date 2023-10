以色列宣布擊斃「哈瑪斯高級成員」！　生前指揮空中滲透行動

▲以軍公布擊殺哈瑪斯高級成員的畫面,他在指揮空中入侵行動中扮演重要角色。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日大舉進攻,以色列也對加薩走廊展開報復性轟炸,14日聲稱在夜間空襲中擊斃一名哈瑪斯高級成員,在指揮對以色列的空中入侵行動中扮演關鍵角色。

IDF says that in an overnight airstrike in the Gaza Strip, the head of Hamas's aerial array, Murad Abu Murad, was killed. The strike targeted a headquarters from which the terror group managed its aerial activity, according to the IDF. pic.twitter.com/KqYjDCqrTX