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哈瑪斯武裝分子「假裝照顧」人質幼童！諷刺畫面曝　企圖挽回形象

▲▼哈瑪斯武裝分子跟「人質幼童」玩！諷刺畫面曝　企圖挽回形象。（圖／翻攝自YT）

▲哈瑪斯武裝分子抱著被綁為人質的幼童。（圖／翻攝自YT，下同）

記者王佩翊／編譯

哈瑪斯突襲以色列後，殘殺大量平民，甚至綁架上百名人質到加薩走廊，然而哈瑪斯卻突然公開了一段詭異影片，只見武裝分子看似親切地照顧被綁架的幼童，企圖顯示他們和藹可親的一面，藉此扭轉形象，然而這樣做作又虛假的行為，也被網友批評令人作嘔。

▲▼哈瑪斯武裝分子跟「人質幼童」玩！諷刺畫面曝　企圖挽回形象。（圖／翻攝自YT）

根據《每日郵報》報導，哈瑪斯近日公開了一段影片，其中恐怖分子抱著被綁架而來的以色列幼童人質圍坐在桌邊，其中一人還在嬰兒哭鬧時推著嬰兒車，似乎是想要顯現出哈瑪斯「十分關懷」人質。一旁其他人則是抱著孩童，一邊搖晃一邊拍背，然而桌上卻明顯可以看到突擊步槍。

影片中的所有哈瑪斯武裝分子都被打上了馬賽克，唯有孩子的臉清楚露出。事實上，聯合國將綁架兒童列為戰爭罪行為。

▲▼哈瑪斯武裝分子跟「人質幼童」玩！諷刺畫面曝　企圖挽回形象。（圖／翻攝自YT）

▲▼哈瑪斯武裝分子跟「人質幼童」玩！諷刺畫面曝　企圖挽回形象。（圖／翻攝自YT）

以色列報紙《耶路撒冷郵報》報導，這段影片是哈瑪斯7日對以色列進行大規模滲透後所拍攝的。當時哈瑪斯綁架了上百名人質至加薩走廊，其中不只以色列人，還包含雙重國籍與外籍人士。以色列8日宣布開戰後，哈瑪斯則威脅，如果在沒有任何警告的情況下對加薩地區發動空襲，他們將會殺死人質。

i24News報導，民間救援團體扎卡（Zaka）在哈瑪斯暴行後協助處理死者遺體，其中一名救援人員朗道（Yossi Landau）則親眼目睹了哈瑪斯殘忍行徑的痕跡。他指出，有一名死去的母親，抱著她死去的嬰兒，兩人被同一顆子彈射穿。另外還有20個孩子遭槍斃或燒死，屍體被堆成兩堆。他在現場一共看見670具遺體，但也坦言，這很可能不是全部。

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