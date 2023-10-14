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死在家鄉或永遠流亡！加薩淪煉獄　居民面臨艱難抉擇　

▲▼住在加薩的110萬巴勒斯坦居民緊急撤離。（圖／路透）

▲住在加薩的110萬巴勒斯坦居民緊急撤離。（圖／路透）

文／中央社

以色列軍方要求加薩走廊（Gaza Strip）北部110多萬居民盡速南遷，地面戰在即引發居民恐慌。聯合國認為以軍下令南遷只會加劇人道危機，讓加薩成為煉獄。

「華爾街日報」報導，以軍13日一早在加薩走廊最大城市加薩市（Gaza City，位於加薩走廊北部）空飄傳單，警告平民務必趕在以軍對哈瑪斯發動地面攻勢之前，往南撤離。

▲▼住在加薩的110萬巴勒斯坦居民緊急撤離。（圖／達志影像／美聯社）

▲民眾帶著家當走上撤離的路。（圖／達志影像／美聯社）

預告地面戰漫長血腥 以色列鐵了心要滅哈瑪斯

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稱將用「空前兵力」打擊敵人，「我們會如獅子般作戰，這只是剛開始，我們要消滅哈瑪斯」以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）說地面攻勢「會很漫長、血腥。攻勢會很猛烈，這次是要一勞永逸」。

哈瑪斯7日突襲以來造成以色列1300多人罹難，遇害大多為平民，包含在加薩邊境一場音樂節和幾處集體農場；以軍則展開一波又一波報復空襲，並對加薩走廊斷水、斷電、斷糧及燃料徹底圍困，加薩當地衛生部門稱自以軍7日空襲以來，已有1500多名巴勒斯坦人喪生，超過1/3是兒童。

以色列猛轟加薩、準備對當地哈瑪斯武裝分子地面進攻。以方的撤離令讓巴勒斯坦居民面臨無情抉擇：冒著戰況升高的死亡風險留下，或者放棄家園且可能永遠回不來。

以色列切斷所有食物、燃料、藥品、用水和供電力後，加薩走廊的人道危機日益加深。

當地的發電廠和海水淡化廠已停止運作，而加薩65座汙水抽水站中53座停擺，部分鄰里的街道冒出排泄穢物；巴勒斯坦居民得摸黑度過房屋因以軍猛炸而震動的漫漫長夜。

▲▼加薩走廊的巴勒斯坦人撤離家鄉。（圖／路透）

▲▼加薩走廊的巴勒斯坦人撤離家鄉。（圖／路透）

▲▼加薩走廊的巴勒斯坦人撤離家鄉。（圖／路透）

以軍只問破壞度不管準確度

據聯合國表示，以軍空襲擊中醫院、清真寺和學校，目前共摧毀700多棟建築。

以色列軍方發言人哈格瑞（Daniel Hagari）說：「重點是破壞程度，而不是準確度。」以色列軍方沒有就攻擊包括學校在內的平民建築回應。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）被問及以色列對加薩居民下達嚴酷撤離令時說，美方正尋求與紅十字國際委員會（ICRC）等團體在加薩境內設立「安全區」。

聯合國與人道團體表示，以色列要求110多萬人撤離的命令讓人道危機惡化，110多萬人相當於加薩全境一半人口。自12日下午以來整個加薩全面停電，醫療、供水和衛生瀕臨崩潰。

聯合國已敦促以色列收回撤離令，稱以方之舉只會引發更多悲劇。

聯合國救濟工作署（UNRWA）負責巴勒斯坦難民的總監拉扎里尼（Philippe Lazzarini）說：「人道危機的規模和速度令人不寒而慄。 加薩正快速變成煉獄，瀕臨崩潰。」

遺囑貼網路 加薩居民走與留都是血淚

一些加薩居民誓言留守家園，有人寫含淚揮別親友，也有人將遺囑貼上網路。

以軍下令南遷讓加薩走廊230多萬居民驚慌失措，整個加薩目前已有42萬多人流離失所。有些人想從埃及邊境的關卡逃離加薩，但沒有成功，而關卡也在本週稍早以色列空襲時關閉。埃及則不顧國際社會壓力，硬是不開放邊境讓加薩平民離開。

誓與家園共存亡的加薩居民，將這次以色列下令南遷與1948年以色列建國戰爭期間大規模驅逐超過70萬巴勒斯坦人相比。巴勒斯坦人把當年的大規模逃亡稱為「災難」（Al-Nakba），大多數加薩居民也正是1948年的流離失所者與後人。

住在加薩北部拜特拉希亞（Beit Lahia）近郊的夏拉比（Mahmoud Shalabi），是設於倫敦慈善機構「巴勒斯坦人醫療援助」（Medical Aid for Palestinians）的高級經理，他選擇留守家園。

夏拉比說：「我不會離開家園，我不想再當難民了。就算死也要挺直腰桿。」

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