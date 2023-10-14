即將開戰！以色列「最硬兵器」裝甲車率先挺進加薩　坦克沿邊境部署

▲以色列塞代羅特距離加薩僅1英里，駐紮在邊境軍事區的以色列砲兵部隊發動攻擊、煙霧瀰漫。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯上周針對以色列發動突襲，包括發射5000枚火箭彈、擄走人質、殘殺嬰兒。為此，以色列集結36萬大軍在邊境，準備向加薩走廊進攻，沿著邊境可以看到以軍士兵操縱坦克車，至於以色列的「致命兵器」D9R裝甲車早就挺進加薩，不僅能扭轉敵方火箭，且能執行摧毀敵方建築、地雷的開道工作。

根據《太陽報》、《每日郵報》，自從慘遭哈瑪斯突襲以後，為了扳回臉面、向死去的同胞們復仇，以色列連日來針對加薩走廊發動空襲，包括投擲6000枚炸彈，同時軍方還派出600多架戰機、300多枚火箭發射器所構成的致命組合，準備向擁有200多萬稠密人口的加薩走廊實施閃電戰，數十萬以國大軍全面包圍加薩走廊。

▲以色列先向加薩境內派出「D9R裝甲推土機」，據傳能夠摧毀敵方地下碉堡。（圖／以色列國防軍）

以色列擁有傲視群雄、足以震懾敵方的龐大軍火庫，包括綽號為「泰迪熊」的D9R裝甲推土機是為部隊開道挺進加薩的先鋒。D9R重達62噸，本身安裝了15噸的裝甲和加固的刀片，使其如同野獸般的存在，無法被槍彈或炸藥擊穿，同時以軍也在2015年為D9R安裝橫條護甲（Slat armor），可迫使敵方發射的火箭推進榴彈（RPG）扭轉方向。

據悉，哈瑪斯在過去的衝突中曾多次廣泛使用火箭推進榴彈。

D9R裝甲推土機可以配備榴彈發射器、安裝機關槍裝置，甚是煙霧機（smoke projector），其配置的防彈玻璃能有效保護車上的2名駕駛人員免受狙擊手和機槍的攻擊，且還能穿越路上的任何障礙、挖溝架橋，並破壞敵方建築物，能夠摧毀哈瑪斯複雜的地下通道，自從1950年代完成部署後，能為坦克和部隊開道掃除地雷和其他引爆裝置。

▲▼以色列在賽代羅特沿著邊境部署坦克，以軍士兵操縱坦克。（圖／達志影像／美聯社）

D9R裝甲推土機由美國重型工業設備製造公司「開拓重工」（Caterpillar）打造，以色列軍方以每輛73.9萬英鎊（近新台幣2800萬元）購入。

報導指出，除了已經挺進加薩走廊開道的D9R裝甲推土機，以色列還延著加薩邊境部署多輛坦克與戰車，其中坦克的砲管對著加薩走廊，進入備戰狀態。

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