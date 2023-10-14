23歲網紅嫁杜拜富豪！她「1週花8000萬」血拚炫富　還自稱家庭主婦

▲網紅琳達在社群炫富，誇耀富商老公曾送她藍寶堅尼跑車討她歡心。（翻攝抖音@lionlindaa）



圖文／鏡週刊

社群媒體常出現網紅藉由炫富吸引粉絲目光，衝高點閱率，近期一名23歲網紅在社群媒體自曝嫁給超級富豪，更誇耀自己一週就花了老公250萬美元（約新台幣8,014萬元），花錢如流水！

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，23歲網紅琳達（Linda Andrade）在19歲時嫁給杜拜外匯和加密貨幣大亨瑞奇安德拉德（Ricky Andrade），婚後她從美國加州搬去杜拜生活，不時在社群媒體公布自己極盡奢華的生活。

琳達宣稱自己只是「普通的家庭主婦」，然而她時常誇耀如何被富商老公寵愛，她不僅用24K金的杯子喝咖啡，老公還大手筆送她19克拉的鑽石戒指，只為了紀念她19歲結婚，另外也送給她一輛藍寶堅尼（Lamborghini）跑車，理由僅僅因為品牌名稱的首字母與她的名字相同。不僅如此，她甚至收過在世界最高的哈里發塔秀出的「生日快樂」慶生字樣。

▲琳達宣稱老公為了紀念她19歲結婚，曾送她19克拉的鑽石戒指。（翻攝抖音@lionlindaa）



近期琳達更拍攝一支影片炫富，聲稱自己一週就可以花掉老公250萬美元，炫耀自己花了20萬美元（約新台幣641萬元）買黃金，逛街血拚就揮霍了35萬美元（約新台幣1,122萬元），還花了7,210美元（約新台幣23萬元）買巧克力。

然而這些貴婦生活的炫富影片並不受到網友吹捧，反而招致不少批評，有人質疑琳達為了效果吹牛，實際上並不可能一週就狂撒這麼多錢，另外則有網友抨擊她揮金如土過於豪奢，還有人心疼表示：「我光是在麥當勞花10美元（約新台幣320元）就要哭了」。

更多鏡週刊報導

24歲田橋仔有車有房 靠家裡被罵啃老！網一理由反力挺

洗衣精勿放洗劑槽！ 486先生警告「1做法」最傷衣料

連假結束收裁員通知！ 高通員工曝「資遣大禮包」：好聚好散