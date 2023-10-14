17歲少女疑淪「哈瑪斯人質」　拜登承諾：盡全力送失蹤美國人回家

▲ 美國母女赴以色列探親失聯，疑似淪為人質，家屬焦急等待。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日突襲以色列，擄走軍民挾為人質，以國稱可能多達150人，包括外籍人士。美國總統拜登已和14名失聯的美國公民家屬談話，包括一對赴當地探親後失蹤的母女，承諾盡全力帶他們回家。眼看以軍地面進攻在即，拜登也強調解決加薩人道主義困境的重要性。

根據《路透》，白宮國安會發言人柯比（John Kirby）13日說明，拜登已和14名在哈瑪斯突襲以色列後失聯的美國公民家屬通話，承諾當局將盡一切努力，讓他們回到家人身邊，「他們是美國公民，應該回家和家人在一起。」

白宮此前證實，有22名美國人在哈瑪斯突襲中喪生。至於被挾的人質中有多少美國人，柯比稱當局仍在努力了解，「我們還是認為數字很小，我會說是屈指可數，我們目前的估計依然是這樣。」

失聯美國人薩吉（Sagui Dekel-Chen）的父母向CNN透露，與拜登的通話持續45分鐘。父親強納森（Jonathan Dekel-Chen）說明，通話內容並不輕鬆，但拜登明確表示，他和政府將長期努力，「他大部分時間都在傾聽人們的故事和人們期望他採取什麼行動，而他的回答鼓舞人心。」

▲ 拜登向失聯的美國人家屬承諾，將盡全力帶他們回家。（圖／路透）

美國籍母女朱迪斯（Judith Raanan）和17歲的納塔莉（Natali Raanan）前往靠近加薩邊境的納哈勒奧茲（Nahal Oz）探親，遇上哈瑪斯突襲。納塔莉起初還傳訊息向家人報平安，稱朱迪斯的房間被轟炸，她們要移動到有避難室的房間，但後來就失聯。

家屬接獲以色列政府通知，稱有資訊表明納塔莉被挾為人質且還活著。他們證實13日與拜登使用Zoom群組通話，拜登向所有失蹤者家屬保證，將致力營救人質。

另一方面，以色列為回應哈瑪斯突襲，對加薩展開報復性轟炸，至少造成1900人死亡，13日更要求北部110萬民眾向南撤離，被視為地面入侵前兆。拜登13日對此表示，解決加薩人道危機是美國政府首要任務。

拜登說明，他已指示他的團隊及以色列、埃及、約旦和其他阿拉伯國家與聯合國合作，向受戰火影響的災民提供大量人道主義援助，「多數巴勒斯坦人與哈瑪斯毫無關聯，我們不能對這項事實視而不見。他們也在受苦。」