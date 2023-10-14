以色列軍進攻加薩「尋獲人質遺體」　證實至少120人被俘

▲以色列坦克在邊境朝加薩挺進。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

以色列軍方在13日對加薩發起第一波地面行動中，發現了一周前遭綁架的以色列人質遺體，但未說明發現人數。根據目前統計，約有120名人質遭哈瑪斯（Hamas）俘虜，以色列軍方也強調，他們正努力尋找人質，同時避免造成巴勒斯坦平民傷亡。

根據CNN報導，以色列國防軍證實，目前在加薩走廊共有120多位平民被哈瑪斯俘虜；以國軍隊13日針對加薩走廊發起地面行動時，也發現了一周前遭綁架的人質遺體；目前尚未證實具體人數，但已準備將這些遺體運回以色列，另外也找到了一些屬於失蹤者的物品。

▲以色列坦克在邊境朝加薩挺進。（圖／CFP）



《耶路撒冷報》指出，以色列步兵和裝甲部隊參與了這次襲擊，消滅了向以色列領土發射反坦克導彈的哈瑪斯武裝小組。以軍發言人康里克斯（Jonathan Conricus）也指控，哈瑪斯試圖阻止巴勒斯坦平民離開加薩市，「他們（平民）不是我們的敵人，我們並沒有試圖殺死或傷害任何平民，我們是在和哈瑪斯作戰。」

哈瑪斯先前曾威脅，如果以色列持續空襲，就會殺死遭俘擄的人質；曾在以色列軍是情報部門工作20年的軍事專家米爾斯坦（Michael Milstein）表示，現在這個狀況讓以色列政府進退兩難，「毫無疑問，這是以色列史上面臨最困難的人質事件。」

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