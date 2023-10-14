以色列總理稱「報復行動才剛開始」　加薩居民不願撤：要死在家裡

▲巴勒斯坦居民在聯合國設立的避難所外。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列13日向加薩走廊北部下達撤離令，整個加薩市陷入一片混亂，聯合國更多次強調，住在當地的110萬巴勒斯坦平民根本無法全部撤離。以色列發出撤離令後，目前僅有數萬人選擇向南逃亡，許多巴勒斯坦人寧願死在家裡。以色列軍方證實，目前已發動第一波地面行動；以色列總理納坦雅胡則稱，報復行動才剛開始。

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）



綜合外媒報導，以色列步兵13日首次對加薩走廊發起地面攻擊，以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）說，以軍在坦克支援下攻擊了巴勒斯坦火箭部隊，並搜尋人質位置的消息；這也是自危機發生以來，第一份有關以色列地面部隊在加薩行動的官方說法。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，報復行動才剛開始，「我們正在以前所未有的力量打擊敵人，這僅僅只是個開始。」不過，納坦雅胡未說明以色列軍隊的行動會持續多久。

▲▼住在加薩的110萬巴勒斯坦居民緊急撤離。（圖／達志影像／美聯社、路透社）



聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）則憤怒指出，以色列正全面封鎖加薩走廊，「包圍加薩平民地套索正在收緊，這110萬人怎麼可能在不到24小時內，穿過人口稠密的戰區？」

聯合國人道主義協調辦公室（OCHA）指出，目前僅有數萬名巴勒斯坦人正離開加薩市；事實上，在此之前就已有超過40萬巴勒斯坦居民流離失所，如今被迫撤離，更不知該何去何從。

▲▼部分巴勒斯坦居民選擇留在家鄉。（圖／達志影像／美聯社、路透）



許多巴勒斯坦人表示，他們不會離開家鄉，20歲的穆罕默德（Mohammad）說，「要離開還不如死。」另一位居民舒曼（Mansour Shouman）也說，「如果我們要死，也會死在家裡，我們要嘛死在北方，要嘛死在南方，我們將抬頭挺胸地死去，站在我們的土地上，捍衛我們的權力，堅持我們的信仰。」

巴勒斯坦自治區衛生部今天指出，自哈瑪斯集團越界攻擊以色列並遭以色列回擊空襲加薩以來，已造成當地至少1900人喪生，包括614名兒童。世界糧食計畫署（WFP）指出，他們在13日向加薩各個避難所共13.5萬人發放了食物，但與此同時，加薩的物資正在迅速減少，許多人民連飲用水都沒有，更別說能源、藥品等物資。

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