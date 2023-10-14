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北韓向俄國運輸武器！千箱貨櫃運抵俄烏邊境火藥庫　3張照片成鐵證

▲▼美國白宮NSC戰略溝通協調官柯比公開北韓向俄國運輸武器與彈藥的消息。（圖／路透）

▲美國白宮NSC戰略溝通協調官柯比公開北韓向俄國運輸武器與彈藥的消息。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人今年7月在戰勝節閱兵儀式上，邀請俄、中兩國率代表團參訪，決定深化同盟關係，9月13日更親自前往東方太空發射場會晤俄羅斯總統普丁，成為朝俄在武器貿易和軍事技術合作的契機。美國白宮以3張照片指控，北韓最近向俄羅斯輸出高達1000多箱的貨櫃，裡面裝滿軍事裝備和彈藥。

俄烏戰爭至今長達2年多，隨著戰事邁入長期化，俄軍也面臨彈盡援絕的處境，因此普丁將眼光看向計畫發展軍需工業的北韓。根據《韓聯社》，美國白宮國安會議（NSC）戰略溝通協調官柯比（John Kirby）於當地時間13日在簡報會議指控，最近幾周內北韓已向俄羅斯提供了超過1000箱貨櫃以上的軍事裝備和彈藥。

柯比指出，俄羅斯的船隻從9月起停靠北韓羅津港，將港口停放的貨櫃運往位於俄羅斯東部的濱海邊疆區杜奈（Dunay），這些貨櫃經由俄國境內的鐵道運輸，最後被送往俄羅斯西南部季霍列茨克（Tikhoretsk）的火藥庫，該座火藥庫距離烏克蘭與俄國邊境只有290公里。

▲▼美國白宮NSC公開俄籍船隻從北韓載送貨櫃時的衛星影像。（圖／美國NSC）

▲美國白宮NSC公開俄籍船隻從北韓載送貨櫃時的衛星影像。（圖／美國NSC）

美國白宮國安會議向媒體公開了3張相片，包括今年9月7至8日時北韓羅津港碼頭堆放約300個的20呎標準貨櫃；9月12日拍攝的相片中，裝載300個貨櫃的俄籍船隻Angara號停靠俄羅斯東部某港口，旁邊則停靠著裝載準備送往北韓貨櫃的船隻。

10月1日拍攝的相片中，裝載這些貨櫃的鐵路列車已經抵達季霍列茨克的軍火庫。

柯比在這場會議上並未公開美方所掌握更加詳細的情報，包括北韓向俄國運輸何種武器和彈藥、以及作為交換條件俄國運輸給北韓的貨物為何。柯比在會議上強烈譴責北韓，因為北韓向俄羅斯提供武器的舉動，形同協助俄軍攻擊侵略烏克蘭的城鎮、殺害烏克蘭的平民。

柯比表示，美方認為北韓恐怕想藉由向俄羅斯供應武器，向俄方換取戰鬥機、地對空飛彈、裝甲車、彈道飛彈生產裝備、包含各種尖端技術的軍事支援和物資上的協助。

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