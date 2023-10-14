從以色列撤僑！南韓派「空中加油機」飛特拉維夫　順便載日本人回家

▲南韓空軍決定派出空中加油機飛往以色列載返僑民。（圖／大韓民國國防部）

記者羅翊宬／編譯

巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯上周起針對以色列發動突襲，目前以國軍隊全面封鎖加薩走廊、蓄勢待發，隨時可能掀起下一波戰爭。對此，南韓政府緊急派出軍用飛機前往以色列，負責載送滯留當地的居留僑民和短期觀光客共163人，另外還包括日本人與新加坡人。

根據《韓聯社》，隨著整裝待發的以色列軍隊全面封鎖加薩走廊、宣布隨時展開軍事作戰，包括大韓航空在內等多間航空公司停飛往返特拉維夫的航線，使得僑民們離開以色列和加薩走廊更加困難，為此南韓外交部和國防部合作，決定派出空軍空中加油機KC-330 Cygnus，昨日（13）中午從南韓起飛。

南韓外交部和國防部今日（14）聯合發布新聞稿，指出該架軍用飛機已於當地時間13日下午抵達特拉維夫，14日凌晨從以色列的本-古里安國際機場（TLV，位於特拉維夫東南15公里的盧德）起飛，預計14日晚間抵達城南首爾機場。

KC-330 Cygnus載回163名南韓旅客，其中包含長期居留以色列當地的81名韓僑，以及82名前往以色列進行宗教朝聖之旅的短期旅行觀光客；至於同樣搭上這一架軍機上還有51名日本人、6名新加坡人，由於該架班機最多可以搭乘230多人，基於人道救援立場的考量，南韓外交部提議開放給日本人搭乘。

南韓外交部強調，其實過去韓日之間當遇到國外緊張局勢爆發時互相合作的案例很多，包括從蘇丹撤僑時一併協助撤離剩下的日本僑民。

不過目前仍有滯留在以色列境內、甚至是加薩走廊的韓國人。南韓外交部對此表示，未來將持續致力於協助並勸導其他韓僑透過陸上運輸、第三方國家航班等方式離開以色列，前往較為安全的地區。

據悉，南韓將國外旅遊警報分為4個階段，分別為第1階段「提醒注意」、第2階段「檢討應否前往」、第3階段「避免非必要旅行」、第4階段「禁止前往當地旅行」，而目前以色列被南韓歸納為第2階段，同時南韓政府於8日針對以色列頒布「特別旅行注意警報」，勸導遊客若非必要應離開以色列、前往第三方國家。

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