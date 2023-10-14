襲擊以色列學校！哈瑪斯作戰目標是「殺死更多人」：俘虜兒童婦女

▲哈瑪斯將一名被俘的以色列平民送至加薩。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯7日針對以色列發動陸海空突襲，不僅發射5千枚火箭彈，還闖進音樂節挾持人質、屠殺邊境村莊，事後以國軍隊從戰死的哈瑪斯武裝分子搜出機密文件，不僅繪有作戰目標詳細地圖，如今美媒更透露，文件指示哈瑪斯成員「儘可能殺死更多人」、「俘虜人質」，且以學校為目標。

根據美媒《紐約郵報》、《NBC News》，以色列搜救隊人員從戰死的哈瑪斯戰士屍體搜出令人不安的「機密文件」，內容以阿拉伯文寫成，文件制定出喪心病狂的作戰計畫，作戰目標集中在3個吉布茲（以色列傳統集體社區）的集會中心，因為那裡的平民婦女和兒童很容易遭到伏擊和綁架。

▲哈瑪斯俘虜包裹白布的以色列平民，將其載回加薩境內當作人質。（圖／達志影像／美聯社）

在這份機密文件，其中一個計畫指出，兩支訓練有素的哈瑪斯部隊被指示包圍、滲透到吉布茲Kfar Sa’ad，兩支部隊需要互相協助，儘量圍捕更多不知情的以色列人，他們最後還被要求分成兩個小組，一個小組負責控制新的Da'at（知識）學校，至於另一個小組負責扣押人質、搜查佈內阿基瓦（Bnei Akiva）青年中心，以及搜查舊的Da'at學校。

在計畫的第二頁當中標示著「絕對機密行動」，與上述計畫類似，即一支部隊負責控制Kfar Sa’ad的東部、另支部隊則負責控制西部。

這份機密計畫要求哈瑪斯武裝分子「殺害更多人」、「俘虜人質」，計畫特別圈出哈瑪斯打算襲擊的建築物、入口點，以及哈瑪斯計畫使用的交通方式。

▲哈瑪斯的策略是將以色列學校作為作戰目標。救難人員拍攝到育嬰室血淋淋的相片，畫面已經灰階處理。（圖／南方第一救難隊）

以色列軍方一名消息人士、以色列政府另名消息人士向《NBC News》透露，上述內容只是以色列官員正在分析的眾多計畫之一，「（哈瑪斯作戰目標）遍及牙科診所、超市、餐廳，我從未見過哈瑪斯針對大規模恐怖襲擊制定出『如此詳細的計劃』，鉅細靡遺的程度足讓情報領域的任何人感到吃驚。」

據悉，哈瑪斯武裝分子所持的機密文件恐怕是全面性的作戰方針，包括制定執行任務時的隊形（兩支5人小隊和一名指揮官）、作戰目標的城鎮地圖與航拍圖、以色列首軍抵達的時間估算、如何針對弱點破壞以色列主力戰車。

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