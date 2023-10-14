哺乳一半遭空襲！加薩廢墟挖出「1月大男嬰屍體」　還吸著媽媽乳房

▲ 以色列全面空襲，造成加薩走廊583名孩童死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列為報復巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」突襲，連日對被封鎖的加薩進行轟炸，至今造成1900人死亡，其中包括近600名兒童。救援人員在建築殘骸中發現，一名出生僅1個月的男嬰口中還含著母親的乳房，可見遭遇空襲當下，母親正為孩子哺乳，未料不幸遇難。

根據《鏡報》，加薩居民艾哈邁德（Ahmed）日前回到家卻發現他3層樓的房子淪為廢墟，接受《中東之眼》（Middle East Eye）訪問時說明，他1個月大的姪子亞門（Yamen）在殘骸中被發現時還呈現哺乳中的姿勢，而艾哈邁德的姊妹，也就是男嬰的母親，也在空襲中喪生。

艾哈邁德說明，「亞門得了腦膜炎，我一天前才帶他去看醫生。他只有1個月大，空襲發生時正在喝母乳」，民防人員花了幾個小時才找到他的遺體，因為他們被埋在3層樓的建築廢墟下。

而加薩內政部證實，賈巴利亞（Jabalia）難民營一起攻擊摧毀一棟住宅，造成至少45人死亡。傷亡名單顯示，至少有23名死者不到18歲，包括一名1月大嬰兒。

▲ 加薩人民向南逃。（圖／路透）

加薩唯一一座發電廠11日耗盡燃料後停止運轉，僅剩零星私人發電機可供電。隨著人們手機逐漸沒電，通訊速度也在降低，加薩很快就會陷入一片寂靜。以色列13日發出最後通牒，要求加薩北部110萬人在24小時內向南部撤離，普遍被認為是地面入侵前兆。但聯合國警告，如此大規模的撤離人潮將是一場災難。